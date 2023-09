Unternehmensprofil

Die Temenos AG (zuvor Temenos Group AG) ist eine Softwarefirma, die sich auf Bankensoftware fokussiert hat und für ihre Lösungen unter dem Namen T24 mehrfach ausgezeichnet wurde. Zu den Banken, die das führende Softwarehaus bedient, zählen Institute aus dem Retail, Corporate, Islamic und Universal Banking sowie aus dem Private Wealth Management und dem Microfinance & Community Banking. Die Software bietet Lösungen im Bereich CoreBanking, Front Office, Payments, Data Management, Business Intelligence, Risk Management und Compliance sowie Private Wealth Management. Das operative Geschäft untergliedert sich in die beiden Bereiche Produkte und Services. Temenos ist in mehr als 40 Ländern mit über 60 Büros vertreten und bedient in mehr als 125 Ländern über 2.000 Finanzinstitutionen.

Offizielle Webseite: www.temenos.com