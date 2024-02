Tower Semiconductor

Unternehmensprofil

Turm Semiconductor Ltd. (TowerJazz) produziert integrierte Schaltkreise für mehr als 200 Kunden weltweit in Märkten wie Consumer, Automotive, Medizintechnik, Industrie und Aerospace & Defense neben weiteren. Die Firma bietet Kapazitäten für Spezialprozesstechnologien wie Hochfrequenz (HF), High Performance Analog (HPA), integrierte Power Management, CMOS-Bildsensoren, Mixed-Signal / CMOS und Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS). Darüber hinaus bietet es Design Enablement und Transfer-Optimierung sowie Entwicklung für Process Services (TOPS). Für die Sicherung der globalen Kapazitäten betreibt TowerJazz sechs Produktionsstätten, zwei in Israel, eine in Kalifornien und über TowerJazz Panasonic Semiconductor Company, Ltd. drei in der japanischen Region Hokuriku.

Offizielle Webseite: http://www.towersemi.com