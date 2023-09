Unternehmensprofil

Die German Values Property Group AG ist durch Beschluss der ao. HV vom 22. April 2021 aus der Travel24.com AG entstanden und seither verstärkt auf den Immobilienbereich fokussiert. Weiterhin betreibt die Gesellschaft Reise- und Flugportale im deutschsprachigen Raum, über die Pauschal- und Lastminute-Reisen, Hotel- und Flugangebote sowie Reisenebenleistungen vermittelt werden. Ergänzend sollen zunächst in Deutschland Travel24-Hotels im Lifestyle-Design entwickelt werden. Das erste Travel24-Hotel war bereits im August 2017 in Leipzig eröffnet worden. Im Zuge der Neuausrichtung wurden beide Bereiche um den Handel mit Immobilien ergänzt. Die Vorgängergesellschaft war durch die Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten. Ende Juli 2020 hatte der Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals angezeigt werden müssen. Im Frühjahr 2021 hatte dann eine Kapitalerhöhung um 8,0 Mill. Euro platziert werden können, mit der die Voraussetzung für die Erweiterung des Geschäftsmodells geschaffen wurden.

Offizielle Webseite: www.german-values.de