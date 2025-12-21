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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Umicore

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WKN A2H5A3
ISIN BE0974320526
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,92 3,74 19,54 14,99 18,41
    Nettogewinn (Mrd) 0,43 0,43 0,39 -1,53 0,38
    Gewinn/Aktie 1,76 1,73 1,60 -6,15 1,60
    Dividende/Aktie 0,54 0,52 0,50 0,80 0,80
    Rendite (%) 2,52 2,41 2,79 8,04 3,21
    KGV 12,04 12,55 11,19 - 15,56
    KUV 1,28 1,31 0,22 0,16 0,33

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Umicore ist ein globales Werkstofftechnik- und Recycling-Unternehmen, das sich auf die Anwendungsbereiche Chemie, Materialwissenschaften, Metallurgie und Recycling konzentriert. Die Aktivitäten sind in vier Geschäftsfelder gegliedert. "Catalysis" bietet Autoabgaskatalysatoren für Benzin- und Dieselgetriebene leichte Nutzfahrzeuge und für Hochleistungsdiesel-Anwendungen, einschließlich große Nutzfahrzeuge. Die Gruppe produziert zudem Edelmetallverbindungen für die Verwendung in der Feinchemikalien-, Life Science- und Pharma-Industrie. "Energy Materials"-Produkte sind überwiegend hochgradig reine Metalle, Legierungen, Verbindungen und technische Produkte basierend auf Cobalt, Germanium, Nickel und Indium. Der Bereich "Performance Materials" ist in den Geschäftseinheiten Zinkchemikalien, Galvanotechnik, Platin-Werkstoffe, Technische Materialien und Bauprodukte organisiert. "Recycling" behandelt komplexe Abfallströme, die Edelmetalle und andere NE-Metalle enthalten.

    Offizielle Webseite: https://www.umicore.com

    Aktionärsverteilung