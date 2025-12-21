Umicore
Aktuelle Nachrichten zu Umicore
dpa-AFX News zu Umicore
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|3,92
|3,74
|19,54
|14,99
|18,41
|Nettogewinn (Mrd)
|0,43
|0,43
|0,39
|-1,53
|0,38
|Gewinn/Aktie
|1,76
|1,73
|1,60
|-6,15
|1,60
|Dividende/Aktie
|0,54
|0,52
|0,50
|0,80
|0,80
|Rendite (%)
|2,52
|2,41
|2,79
|8,04
|3,21
|KGV
|12,04
|12,55
|11,19
|-
|15,56
|KUV
|1,28
|1,31
|0,22
|0,16
|0,33
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Umicore ist ein globales Werkstofftechnik- und Recycling-Unternehmen, das sich auf die Anwendungsbereiche Chemie, Materialwissenschaften, Metallurgie und Recycling konzentriert. Die Aktivitäten sind in vier Geschäftsfelder gegliedert. "Catalysis" bietet Autoabgaskatalysatoren für Benzin- und Dieselgetriebene leichte Nutzfahrzeuge und für Hochleistungsdiesel-Anwendungen, einschließlich große Nutzfahrzeuge. Die Gruppe produziert zudem Edelmetallverbindungen für die Verwendung in der Feinchemikalien-, Life Science- und Pharma-Industrie. "Energy Materials"-Produkte sind überwiegend hochgradig reine Metalle, Legierungen, Verbindungen und technische Produkte basierend auf Cobalt, Germanium, Nickel und Indium. Der Bereich "Performance Materials" ist in den Geschäftseinheiten Zinkchemikalien, Galvanotechnik, Platin-Werkstoffe, Technische Materialien und Bauprodukte organisiert. "Recycling" behandelt komplexe Abfallströme, die Edelmetalle und andere NE-Metalle enthalten.
Offizielle Webseite: https://www.umicore.com