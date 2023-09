Unternehmensprofil

Umicore ist ein globales Werkstofftechnik- und Recycling-Unternehmen, das sich auf die Anwendungsbereiche Chemie, Materialwissenschaften, Metallurgie und Recycling konzentriert. Die Aktivitäten sind in vier Geschäftsfelder gegliedert. "Catalysis" bietet Autoabgaskatalysatoren für Benzin- und Dieselgetriebene leichte Nutzfahrzeuge und für Hochleistungsdiesel-Anwendungen, einschließlich große Nutzfahrzeuge. Die Gruppe produziert zudem Edelmetallverbindungen für die Verwendung in der Feinchemikalien-, Life Science- und Pharma-Industrie. "Energy Materials"-Produkte sind überwiegend hochgradig reine Metalle, Legierungen, Verbindungen und technische Produkte basierend auf Cobalt, Germanium, Nickel und Indium. Der Bereich "Performance Materials" ist in den Geschäftseinheiten Zinkchemikalien, Galvanotechnik, Platin-Werkstoffe, Technische Materialien und Bauprodukte organisiert. "Recycling" behandelt komplexe Abfallströme, die Edelmetalle und andere NE-Metalle enthalten.

Offizielle Webseite: www.umicore.com