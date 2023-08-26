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Uranium Royalty Corp

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H T
WKN A2PV0Z
ISIN CA91702V1013
Börse -
Stand -
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    Aktuelle Nachrichten zu Uranium Royalty Corp

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    dpa-AFX News zu Uranium Royalty Corp

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Uranium Royalty Corp

    Kennzahlen (in CAD)

    2026e 2025e
    Umsatz (Mio) 29,10 19,00
    Nettogewinn (Mio) - 7,00
    Gewinn/Aktie 0,03 0,05
    Dividende/Aktie - -
    Rendite (%) - -
    KGV 170,33 -
    KUV 2,83 -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende