Uranium Royalty Corp
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WKN A2PV0Z
ISIN CA91702V1013
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Aktuelle Nachrichten zu Uranium Royalty Corp
dpa-AFX News zu Uranium Royalty Corp
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IRW-News: Uranium Royalty Corp.: Uranium Royalty schließt wegweisende Sweetwater-Transaktion ab und schafft damit ein führendes Unternehmen für Uran- und Grundstückslizenzgebühren
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IRW-News: Uranium Royalty Corp.: Uranium Royalty Corp. erhält Zustimmung der Aktionäre zum Arrangement und gibt Unternehmensupdate bekannt
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IRW-News: Uranium Royalty Corp.: Uranium Royalty Corp. erwirbt Lizenzgebühren für das Aberdeen-Uranprojekt von Forum Energy Metals in Kanada
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IRW-News: Uranium Royalty Corp.: Uranium Royalty erwirbt bestehende Royalty auf Camecos fortgeschrittenen Uranprojekten Millennium und Cree Extension
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IRW-News: Uranium Royalty Corp.: Uranium Royalty Corp. schließt Erwerb einer zusätzlichen Lizenz auf dem Churchrock-Uranprojekt, New Mexico, USA, ab
Kennzahlen (in CAD)
|2026e
|2025e
|Umsatz (Mio)
|29,10
|19,00
|Nettogewinn (Mio)
|-
|7,00
|Gewinn/Aktie
|0,03
|0,05
|Dividende/Aktie
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|KGV
|170,33
|-
|KUV
|2,83
|-