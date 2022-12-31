Unternehmensprofil

Die Envirotainer AG (zuvor va-Q-tec AG) ist seit 2024 als Teil der Envirotainer-Gruppe auf temperaturkontrollierte Transportlösungen für den Gesundheits- und Life-Sciences-Sektor spezialisiert. Im Vorfeld der Integration in die Envirotainer Gruppe waren im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung die Entwicklung und Produktion von Vakuumisolationspaneelen, Phasenwechselmaterialien sowie Transportlösungen für den nicht-pharmazeutischen Bereich an die va-Q-tec Thermal Solutions GmbH ausgegliedert worden.

Offizielle Webseite: https://www.irenvirotainer-ag.de