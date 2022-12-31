va-Q-tec
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WKN 663668
ISIN DE0006636681
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu va-Q-tec
dpa-AFX News zu va-Q-tec
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EQS-Adhoc: va-Q-tec AG: Delisting der va-Q-tec AG Aktien von der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum Ablauf des 30. August 2023 (deutsch)
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EQS-News: Gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der va-Q-tec AG zum Delisting-Erwerbsangebot von EQT Private Equity veröffentlicht (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2022
|2021
|Umsatz (Mio)
|123,22
|115,39
|Nettogewinn (Mio)
|-11,66
|2,16
|Gewinn/Aktie
|-0,87
|0,16
|Dividende/Aktie
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|KGV
|-
|163,13
|KUV
|2,75
|2,96
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Envirotainer AG (zuvor va-Q-tec AG) ist seit 2024 als Teil der Envirotainer-Gruppe auf temperaturkontrollierte Transportlösungen für den Gesundheits- und Life-Sciences-Sektor spezialisiert. Im Vorfeld der Integration in die Envirotainer Gruppe waren im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung die Entwicklung und Produktion von Vakuumisolationspaneelen, Phasenwechselmaterialien sowie Transportlösungen für den nicht-pharmazeutischen Bereich an die va-Q-tec Thermal Solutions GmbH ausgegliedert worden.
Offizielle Webseite: https://www.irenvirotainer-ag.de