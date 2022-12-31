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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

va-Q-tec

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WKN 663668
ISIN DE0006636681
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2022 2021
    Umsatz (Mio) 123,22 115,39
    Nettogewinn (Mio) -11,66 2,16
    Gewinn/Aktie -0,87 0,16
    Dividende/Aktie - -
    Rendite (%) - -
    KGV - 163,13
    KUV 2,75 2,96

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Envirotainer AG (zuvor va-Q-tec AG) ist seit 2024 als Teil der Envirotainer-Gruppe auf temperaturkontrollierte Transportlösungen für den Gesundheits- und Life-Sciences-Sektor spezialisiert. Im Vorfeld der Integration in die Envirotainer Gruppe waren im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung die Entwicklung und Produktion von Vakuumisolationspaneelen, Phasenwechselmaterialien sowie Transportlösungen für den nicht-pharmazeutischen Bereich an die va-Q-tec Thermal Solutions GmbH ausgegliedert worden.

    Offizielle Webseite: https://www.irenvirotainer-ag.de

    Aktionärsverteilung