Unternehmensprofil

va-Q-tec bezeichnet sich als führender Anbieter im Bereich der thermischen Isolation. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt dünne Vakuumisolationspaneele (VIP) sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - PCM), mit denen eine zuverlässige und energieeffiziente Temperaturkontrolle bzw. Dämmung ermöglicht wird. Mit Hilfe von VIP und PCM werden zudem passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen) hergestellt, die ohne externe Energie konstante Temperaturen bis zu mehr als 200 Stunden halten können. Für temperatursensible Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, die anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllen. Im Wesentlichen werden die Märkte Healthcare & Logistik adressiert sowie Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das Geschäft ist in drei operative Segmente geliedert: va-Q-tec AG, va-Q-tec Ltd. (UK) und Sonstige.

Offizielle Webseite: www.va-q-tec.com