Unternehmensprofil

Die Veganz Group AG entwickelt, vertreibt und vermarktet vegane Lebensmittel über den Lebensmitteleinzelhandel sowie Drogerieketten mit regionalem Schwerpunkt in der DACH-Region und dem übrigen Europa. Daneben besitzt die Gesellschaft eine Beteiligung zur Bewirtschaftung von drei Supermärkten und eines Pop-up-stores in Berlin, in denen neben dem eigenen Sortiment auch vegane Produkte von Drittanbietern angeboten werden.

Offizielle Webseite: www.veganz.com