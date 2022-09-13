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Planethic Group AG

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WKN A3E5ED
ISIN DE000A3E5ED2
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 10,00 5,30 18,31 18,28 24,34
    Nettogewinn (Mio) -1,30 18,50 -4,82 -9,51 -11,03
    Gewinn/Aktie -0,54 7,87 -3,85 -7,64 -9,02
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - 0,86 - - -
    KUV 0,34 2,99 0,35 1,59 0,65

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die PLANETHIC GROUP AG (zuvor Veganz Group AG) agiert als Holding, deren Beteiligungen vegane Lebensmittel über den Lebensmitteleinzelhandel sowie Drogerieketten mit regionalem Schwerpunkt in der DACH-Region und dem übrigen Europa entwickeln, vertreiben und vermarkten. Daneben besitzt die Gesellschaft eine Beteiligung zur Bewirtschaftung von drei Supermärkten und eines Pop-up-stores in Berlin, in denen neben dem eigenen Sortiment auch vegane Produkte von Drittanbietern angeboten werden. Mit dem Ziel der zukunftsgerichteten Weiterentwicklung der Konzernstruktur hatte die HV vom August 2025 beschlossen, die vier Unternehmensbereich Mililk, Happy Cheeze, Peas on Earth und Veganz auf eigenständige Tochterfirmen zu überführen. Am 25. Juni 2026 hat der Vorstand der Gesellschaft beschlossen, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung zu stellen.

    Offizielle Webseite: https://www.planethic.de

    Aktionärsverteilung