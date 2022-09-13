Planethic Group AG
Aktuelle Nachrichten zu Planethic Group AG
dpa-AFX News zu Planethic Group AG
IRW-News: Planethic Group AG: Finanzierung für Mililk®-Produktionsanlage in den USA erfolgreich abgeschlossen
IRW-News: Planethic Group AG: Planethic Group sichert sich Mindestabnahme für US-Produktion durch seinen strategischen Partner Jindilli Beverages
IRW-News: Planethic Group AG: Planethic Group schärft Wachstumsstrategie: Erfolgreicher Serienunternehmer und Großaktionär Sascha Voigt wird CEO
IRW-News: Planethic Group AG: Planethic Group und Vitiprints schließen strategische Lizenzpartnerschaft zur Skalierung gedruckter Getränke weltweit
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IRW-News: Planethic Group AG: (ehem. Veganz Group) - Telefonkonferenz zur Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 auf 9 Uhr vorverlegt
IRW-News: Planethic Group AG: Einladung: Telefonkonferenz der Planethic Group AG (ehem. Veganz Group) - Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025
IRW-News: Planethic Group AG: Mililk Food Tech mit strategischem Markteintritt in Ostafrika - LOI über 120 Mio. Liter Mililk® pro Jahr unterzeichnet
IRW-News: Veganz Group AG: Planethic Group AG: Planethic Group AG (vormals Veganz Group): Übernahme der Suplabs GmbH zur Stärkung des E-Commerce-Geschäfts
Kennzahlen (in EUR)
|2026e
|2025e
|2024
|2023
|2022
|Umsatz (Mio)
|10,00
|5,30
|18,31
|18,28
|24,34
|Nettogewinn (Mio)
|-1,30
|18,50
|-4,82
|-9,51
|-11,03
|Gewinn/Aktie
|-0,54
|7,87
|-3,85
|-7,64
|-9,02
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|-
|0,86
|-
|-
|-
|KUV
|0,34
|2,99
|0,35
|1,59
|0,65
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die PLANETHIC GROUP AG (zuvor Veganz Group AG) agiert als Holding, deren Beteiligungen vegane Lebensmittel über den Lebensmitteleinzelhandel sowie Drogerieketten mit regionalem Schwerpunkt in der DACH-Region und dem übrigen Europa entwickeln, vertreiben und vermarkten. Daneben besitzt die Gesellschaft eine Beteiligung zur Bewirtschaftung von drei Supermärkten und eines Pop-up-stores in Berlin, in denen neben dem eigenen Sortiment auch vegane Produkte von Drittanbietern angeboten werden. Mit dem Ziel der zukunftsgerichteten Weiterentwicklung der Konzernstruktur hatte die HV vom August 2025 beschlossen, die vier Unternehmensbereich Mililk, Happy Cheeze, Peas on Earth und Veganz auf eigenständige Tochterfirmen zu überführen. Am 25. Juni 2026 hat der Vorstand der Gesellschaft beschlossen, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung zu stellen.
Offizielle Webseite: https://www.planethic.de