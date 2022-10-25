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Ventas, Inc.

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WKN 878380
ISIN US92276F1003
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7,91 6,99 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 0,50 0,27 0,26 - -0,03
    Gewinn/Aktie 0,94 0,57 0,55 - -0,10
    Dividende/Aktie 2,24 2,08 1,92 - 1,80
    Rendite (%) 2,40 2,22 2,48 3,06 3,61
    KGV 110,44 203,28 140,69 280,43 -
    KUV 7,35 9,26 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Ventas, Inc. ist ein REIT mit einem breit diversifizierten Portfolio in den Vereinigten Staaten, Kanada und dem Vereinigten Königreich. Ventas investiert vorwiegend durch Akquisitionen in Senioren-Wohnraum und Gesundheitsimmobilien und vermietet die Objekte an nicht an die Organisation gebundene Mieter oder aber betreibt sie durch unabhängige Drittanbieter. Stand 31. Dezember 2014 vermietete das Unternehmen insgesamt 922 Immobilien an verschiedene Gesundheitsunternehmen durch "triple-net" oder "absolute-net" Leasingverhältnisse, die die Mieter verpflichten, die Kosten aller immobilienbezogenen Aufwendungen -einschließlich Wartung, Reparaturen, Steuern, Versicherungen und Investitionen - zu übernehmen. Darüber hinaus engagierte es unabhängige Betreiber wie Atria und Sunrise, um die 270 Seniorenwohngemeinschaften gemäß langfristiger Managementverträge zu verwalten. Ventas besitzt die Majoritätsanteile an der Lillibridge Healthcare Services, Inc. und PMB Real Estate Services LLC, die MOB Management, Leasing, Marketing, Anlage Entwicklung und Beratungsdienstleistungen zur Verfügung stellt.

    Offizielle Webseite: https://www.ventasreit.com

    Aktionärsverteilung