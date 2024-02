VERALTO CORP. REGISTERED SHARES O.N.

Unternehmensprofil

Die Veralto Corp. ist ein Anbieter von Technologielösungen zum Ressourcenschutz. Die Gruppe ist in den Segmenten Water Quality (WQ) und Product Quality & Innovation (PQI) tätig. Marken wie Hach, ChemTreat und Trojan Technologies stehen im Segment WQ für Präzisionsmessgeräte und Wasseraufbereitungstechnologien, die bei der Messung, Analyse und Aufbereitung von Wasser in Privathaushalten, Gewerbebetrieben, Kommunen, Industrie und der Forschung eingesetzt werden. Hinzu kommen chemische Reagenzien, Dienstleistungen und digitale Lösungen. Das Segment PQI bietet u.a. unter den Marken Videojet, Esko, Linx, X-Rite und Pantone Kennzeichnungs- und Codierungs-, Verpackungs- und Farbmessgeräte sowie entsprechende Verbrauchsmaterialien an. Nach Schätzung des Unternehmens nutzen rund 80 Prozent der weltweit führenden Konsumgüter- und Pharmamarken die Lösungen von PQI. Der Konzern ist in mehr als 45 Ländern aktiv und 2023 im Wege des Spin-off aus der Danaher Corporation hervorgegangen.

Offizielle Webseite: www.veralto.com