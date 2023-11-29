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Vienna Insurance

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WKN A0ET17
ISIN AT0000908504
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 14,96 14,09 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 0,99 0,92 0,86 0,67 0,58
    Gewinn/Aktie 7,81 7,31 6,46 4,98 4,31
    Dividende/Aktie 2,29 1,76 1,73 1,55 1,40
    Rendite (%) 3,23 2,48 2,57 5,11 5,28
    KGV 9,14 9,90 10,40 6,09 6,15
    KUV 0,61 0,64 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (zuvor: Vienna Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG) kontrolliert die größte Versicherungsgruppe in Österreich mit einer starken Stellung in Osteuropa. Die Gesellschaft ist ein Kompositversicherer, der für alle Lebenssituationen Versicherungsschutz bietet. Der Leistungskatalog für Privatkunden umfasst die Bereiche Vorsorge, Wohnen, Mobilität, Urlaub und Gesundheit. Im Geschäftskundenbereich ist die Gruppe in der betrieblichen Vorsorge engagiert. Nachdem das operative Geschäft in Österreich 2010 auf die Wiener Städtische Versicherungen AG Vienna Insurance Group ausgegliedert wurde, steuert die Obergesellschaft, die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, als Konzernholding den Versicherungs-Konzern.

    Offizielle Webseite: https://www.vig.com

    Aktionärsverteilung