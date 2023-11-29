Vienna Insurance
Aktuelle Nachrichten zu Vienna Insurance
dpa-AFX News zu Vienna Insurance
EQS-Adhoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Erhöhter Ausblick für Gesamtjahr 2025 (deutsch)
EQS-News: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots (deutsch)
EQS-Adhoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG: Öffentliches Erwerbsangebot an die Aktionäre der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG zum Preis von EUR 120,00 je Aktie und Vereinbarung über Unternehmenszusammenschluss (deutsch)
EQS-Adhoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: VIG prüft Erwerb einer Mehrheit an NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|14,96
|14,09
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|0,99
|0,92
|0,86
|0,67
|0,58
|Gewinn/Aktie
|7,81
|7,31
|6,46
|4,98
|4,31
|Dividende/Aktie
|2,29
|1,76
|1,73
|1,55
|1,40
|Rendite (%)
|3,23
|2,48
|2,57
|5,11
|5,28
|KGV
|9,14
|9,90
|10,40
|6,09
|6,15
|KUV
|0,61
|0,64
|-
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (zuvor: Vienna Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG) kontrolliert die größte Versicherungsgruppe in Österreich mit einer starken Stellung in Osteuropa. Die Gesellschaft ist ein Kompositversicherer, der für alle Lebenssituationen Versicherungsschutz bietet. Der Leistungskatalog für Privatkunden umfasst die Bereiche Vorsorge, Wohnen, Mobilität, Urlaub und Gesundheit. Im Geschäftskundenbereich ist die Gruppe in der betrieblichen Vorsorge engagiert. Nachdem das operative Geschäft in Österreich 2010 auf die Wiener Städtische Versicherungen AG Vienna Insurance Group ausgegliedert wurde, steuert die Obergesellschaft, die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, als Konzernholding den Versicherungs-Konzern.
Offizielle Webseite: https://www.vig.com