Unternehmensprofil

Die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (zuvor: Vienna Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG) kontrolliert die größte Versicherungsgruppe in Österreich mit einer starken Stellung in Osteuropa. Die Gesellschaft ist ein Kompositversicherer, der für alle Lebenssituationen Versicherungsschutz bietet. Der Leistungskatalog für Privatkunden umfasst die Bereiche Vorsorge, Wohnen, Mobilität, Urlaub und Gesundheit. Im Geschäftskundenbereich ist die Gruppe in der betrieblichen Vorsorge engagiert. Nachdem das operative Geschäft in Österreich 2010 auf die Wiener Städtische Versicherungen AG Vienna Insurance Group ausgegliedert wurde, steuert die Obergesellschaft, die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, als Konzernholding den Versicherungs-Konzern.

Offizielle Webseite: www.vig.com