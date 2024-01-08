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Aktuelle Nachrichten zu Viscom
dpa-AFX News zu Viscom
EQS-Adhoc: Viscom SE erhöht Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 aufgrund eines Großauftrags (deutsch)
EQS-News: Viscom SE: Verhaltener Start ins Geschäftsjahr 2026 - Positive Entwicklung im weiteren Jahresverlauf erwartet; Jahresprognose bestätigt (deutsch)
EQS-News: Viscom SE: Schwaches Marktumfeld belastete Geschäftsjahr 2025 - Stabilisierung und Ergebnisverbesserung für 2026 erwartet (deutsch)
EQS-Adhoc: Viscom SE veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 und Jahresprognose 2026 (deutsch)
EQS-News: Viscom SE: Geschäftsentwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld wie erwartet; Bestätigung der Jahresprognose (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|98,50
|83,60
|85,92
|89,47
|120,78
|Nettogewinn (Mio)
|3,96
|2,13
|-5,63
|-9,63
|3,14
|Gewinn/Aktie
|0,35
|0,07
|-0,61
|-1,06
|0,34
|Dividende/Aktie
|0,14
|0,02
|-
|-
|0,05
|Rendite (%)
|2,88
|0,31
|-
|-
|0,64
|KGV
|10,92
|25,58
|-
|-
|22,94
|KUV
|0,44
|0,53
|0,42
|0,32
|0,58
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Viscom AG ist ein Anbieter von Geräten zur automatischen optischen Inspektion. Dabei entwickelt, produziert, appliziert und betreut das Unternehmen die ausgelieferten Systeme. In Zeiten von Automatisierung und Produktivitätssteigerung wird eine einwandfreie Qualität und kosteneffiziente Herstellung zum Maß bei der Produktion, so Viscom zum eigenen Marktumfeld. Der Spezialist für die Qualitätssicherung bietet als Pionier der industriellen Bildverarbeitung optische Prüfsysteme, die sich nach den individuellen Bedürfnissen des Kunden richten und so etwa in der Leiterplatteninspektion eine führende Stellung einnehmen. Viscom bietet zudem Lösungen rund um die Lötstelleninspektion, Bestückungsprüfung, Pastendruck-, Röntgen- und Bonddrahtinspektion, Computertomographie, Röntgenröhren bis hin zur objektiven Endprüfung. Einsatz finden die Prüfsysteme sowohl in der Automobil-, Raumfahrt-, Elektronik-, Halbleiter- und Lebensmittelindustrie als auch in Antriebssystemen und der Medizintechnik.
Offizielle Webseite: https://www.viscom.com