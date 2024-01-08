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Viscom

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WKN 784686
ISIN DE0007846867
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 98,50 83,60 85,92 89,47 120,78
    Nettogewinn (Mio) 3,96 2,13 -5,63 -9,63 3,14
    Gewinn/Aktie 0,35 0,07 -0,61 -1,06 0,34
    Dividende/Aktie 0,14 0,02 - - 0,05
    Rendite (%) 2,88 0,31 - - 0,64
    KGV 10,92 25,58 - - 22,94
    KUV 0,44 0,53 0,42 0,32 0,58

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Viscom AG ist ein Anbieter von Geräten zur automatischen optischen Inspektion. Dabei entwickelt, produziert, appliziert und betreut das Unternehmen die ausgelieferten Systeme. In Zeiten von Automatisierung und Produktivitätssteigerung wird eine einwandfreie Qualität und kosteneffiziente Herstellung zum Maß bei der Produktion, so Viscom zum eigenen Marktumfeld. Der Spezialist für die Qualitätssicherung bietet als Pionier der industriellen Bildverarbeitung optische Prüfsysteme, die sich nach den individuellen Bedürfnissen des Kunden richten und so etwa in der Leiterplatteninspektion eine führende Stellung einnehmen. Viscom bietet zudem Lösungen rund um die Lötstelleninspektion, Bestückungsprüfung, Pastendruck-, Röntgen- und Bonddrahtinspektion, Computertomographie, Röntgenröhren bis hin zur objektiven Endprüfung. Einsatz finden die Prüfsysteme sowohl in der Automobil-, Raumfahrt-, Elektronik-, Halbleiter- und Lebensmittelindustrie als auch in Antriebssystemen und der Medizintechnik.

    Offizielle Webseite: https://www.viscom.com

    Aktionärsverteilung