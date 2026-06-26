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Wacker Neuson

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WKN WACK01
ISIN DE000WACK012
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,57 2,35 2,22 2,23 2,65
    Nettogewinn (Mrd) 0,15 0,11 0,08 0,07 0,19
    Gewinn/Aktie 2,06 1,56 1,14 1,03 2,73
    Dividende/Aktie 1,14 0,78 0,70 0,60 1,15
    Rendite (%) 5,24 3,56 2,84 4,08 6,34
    KGV 10,60 13,99 21,62 14,27 6,64
    KUV 0,63 0,64 0,76 0,45 0,48

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Wacker Neuson SE ist eine Management-Holding, deren Beteiligungsgesellschaften qualitativ hochwertige Baugeräte und Kompaktmaschinen entwickeln, produzieren, vertreiben, vermieten, reparieren und warten. Die Produkte werden unter den Marken Wacker Neuson, Kramer Allrad und Weidemann vertrieben. Mit ihrem Produktportfolio bedient Wacker Neuson Kommunen sowie professionelle Anwender aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau und der Landwirtschaft sowie Unternehmen aus der Industrie und der Recyclingbranche. Das operative Geschäft gliedert sich in die drei Geschäftsbereiche "Baugeräte", "Kompaktmaschinen" und "Dienstleistungen" und teilt sich zudem in die Regionen "Europa", "Amerikas" und "Asien-Pazifik" auf. Das Unternehmen verfügt über mehr als 100 Vertriebs- und Servicestationen weltweit.

    Offizielle Webseite: https://www.wackerneusongroup.com

    Aktionärsverteilung