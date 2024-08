WEC Energy Group Inc

Unternehmensprofil

Die WEC Energy Group ist im Strom- und Erdgas-Geschäft engagiert. Im regulierten Markt verkaufen die hundertprozentigen Tochtergesellschaften von WEC Erdgas und Strom. Im ungeregelten Geschäft sind sie im Bereich der erneuerbaren Energien tätig. Die Tochtergesellschaft Integrys Transport Fuels, LLC ist auf Produkte und Dienstleistungen aus dem Bereich CNG (Compressed Natural Gas) fokussiert; diese Gesellschaft stand am 31. Dezember 2015 zum Verkauf. Darüber hinaus hält WEC eine etwa 60prozentige Beteiligung an der American Transmission Company LLC (ATC),, die in Illinois, Michigan, Minnesota und Wisconsin auf dem Gebiet der Stromübertragung arbeitet.

Offizielle Webseite: www.wecenergygroup.com