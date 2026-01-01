Unternehmensprofil

Die Woodside Energy Ltd. ist der bedeutendste Energiekonzern Australiens mit globaler Präsenz. Die Gruppe betreibt die Exploration, Entwicklung, Förderung und den Verkauf von Flüssigerdgas, Pipelinegas, Rohöl und Kondensat sowie Flüssigkeiten auf Erdgasbasis. Das Explorationsportfolio umfasst Schwellen- und Grenzprovinzen in Australien und im asiatisch -pazifischen Raum, den Atlantik Margen und Lateinamerika und Afrika südlich der Sahara. Zudem betreibt die Gruppe mehrere schwimmende Öl-Produktionen und die größte inhabergeführte Flotte in Australien für Lagerung und Entladung. Weltweit unterhält sie ein Portfolio von bedeutenden Beteiligungen in Kanada und Timor-Leste sowie ein wachsendes Netzwerk von Partnerschaften. Darüber hinaus bestehen Engagements im Bereich erneuerbaren Energien.

Offizielle Webseite: https://www.woodside.com.au