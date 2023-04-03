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Wynn Resorts

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WKN 663244
ISIN US9831341071
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7,78 7,49 7,14 7,13 6,53
    Nettogewinn (Mrd) 0,55 0,49 0,41 0,64 0,78
    Gewinn/Aktie 5,00 4,55 3,16 4,56 6,49
    Dividende/Aktie 1,12 1,00 1,00 - -
    Rendite (%) 1,15 1,01 0,83 - -
    KGV 18,87 21,41 38,08 18,89 14,04
    KUV 1,32 1,41 1,75 1,33 1,56

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Wynn Resorts, Limited entwickelt, besitzt und betreibt sogenannte "destination casino resorts", die dem zahlungskräftigen Privat- und Geschäftskunden neben der bloßen Beherberung eine breite Palette von Annehmlichkeiten bieten, wie z.B. Edelrestaurants, Premium-Einzelhandesgeschäfte und Entertainment. Darüber hinaus stehen weitläufige Tagungsräumlichkeiten zur Verfügung. Im Einzelnen besitzt Wynn Resorts eine Beteiligung von 72% an der Wynn Macau Limited, die in der Sonderverwaltungsregion Macau ein solches integriertes Resort betreibt. Ferner ist Wynn Resorts 100%-Eigentümer eines integrierten Resorts in Las Vegas, Nevada. 2015 befand sich zudem mit dem Wynn Palace ein weiteres Resort in Macau im Bau.

    Offizielle Webseite: https://www.wynnresorts.com

    Aktionärsverteilung