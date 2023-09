Unternehmensprofil

Wynn Resorts, Limited entwickelt, besitzt und betreibt sogenannte "destination casino resorts", die dem zahlungskräftigen Privat- und Geschäftskunden neben der bloßen Beherberung eine breite Palette von Annehmlichkeiten bieten, wie z.B. Edelrestaurants, Premium-Einzelhandesgeschäfte und Entertainment. Darüber hinaus stehen weitläufige Tagungsräumlichkeiten zur Verfügung. Im Einzelnen besitzt Wynn Resorts eine Beteiligung von 72% an der Wynn Macau Limited, die in der Sonderverwaltungsregion Macau ein solches integriertes Resort betreibt. Ferner ist Wynn Resorts 100%-Eigentümer eines integrierten Resorts in Las Vegas, Nevada. 2015 befand sich zudem mit dem Wynn Palace ein weiteres Resort in Macau im Bau.

Offizielle Webseite: www.wynnresorts.com