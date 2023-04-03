Wynn Resorts
Aktuelle Nachrichten zu Wynn Resorts
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|7,78
|7,49
|7,14
|7,13
|6,53
|Nettogewinn (Mrd)
|0,55
|0,49
|0,41
|0,64
|0,78
|Gewinn/Aktie
|5,00
|4,55
|3,16
|4,56
|6,49
|Dividende/Aktie
|1,12
|1,00
|1,00
|-
|-
|Rendite (%)
|1,15
|1,01
|0,83
|-
|-
|KGV
|18,87
|21,41
|38,08
|18,89
|14,04
|KUV
|1,32
|1,41
|1,75
|1,33
|1,56
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Wynn Resorts, Limited entwickelt, besitzt und betreibt sogenannte "destination casino resorts", die dem zahlungskräftigen Privat- und Geschäftskunden neben der bloßen Beherberung eine breite Palette von Annehmlichkeiten bieten, wie z.B. Edelrestaurants, Premium-Einzelhandesgeschäfte und Entertainment. Darüber hinaus stehen weitläufige Tagungsräumlichkeiten zur Verfügung. Im Einzelnen besitzt Wynn Resorts eine Beteiligung von 72% an der Wynn Macau Limited, die in der Sonderverwaltungsregion Macau ein solches integriertes Resort betreibt. Ferner ist Wynn Resorts 100%-Eigentümer eines integrierten Resorts in Las Vegas, Nevada. 2015 befand sich zudem mit dem Wynn Palace ein weiteres Resort in Macau im Bau.
Offizielle Webseite: https://www.wynnresorts.com