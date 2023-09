Unternehmensprofil

Die zooplus SE ist mit ihrer Plattform zooplus.de nach eigener Einschätzung ein in Europa führender Online-Händler für Heimtierprodukte und Ende 2016 in 30 Ländern präsent. Das Sortiment umfasst über 8.000 verschiedene Produkte; dazu zählen Tierfutter, Zubehör wie Kratzbäume für Katzen, Käfige und Hundekörbe in den unterschiedlichsten Preiskategorien. Der Anteil der Fremdmarkenprodukte liegt bei 92%. Eigenmarken wie Rocco werden von der Tochter MATINA GmbH vertrieben und von asiatischen Herstellern produziert. Seit Mitte 2006 werden zusätzlich Produkte der mittleren Preiskategorie in Deutschland über die Seite bitiba.de vermarktet. Ergänzend zum Online-Handel mit Produkten für Haustiere deckt die Gesellschaft in geringem Maß über Katalog auch den klassischen Versandhandel ab. Neben den Online-Verkäufen auf den eigenen Homepages erzielt zooplus auch auf den Seiten von Ebay Umsätze. Hinzu kommen Einnahmen aus dem Verkauf von Werbung auf ihren eigenen Seiten.

Offizielle Webseite: www.zooplus.de