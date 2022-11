Wharton-Professor Jeremy Siegel sagt, dass langfristige Anleger „unbedingt jetzt kaufen“ sollten. Deswegen ist er bei Aktien jetzt so optimistisch. Von Jennifer Senninger

Die Märkte spielen 2022 verrückt. Viele der bekannten Indizes befinden sich weit weg von ihren Höchstständen. Einige Anleger würden am liebsten das Handtuch werfen. Doch wie MoneyWise berichtete, schlägt ein berühmter Ökonom etwas anderes vor. „Wenn Sie ein langfristiger Investor sind, würde ich sofort kaufen“, erklärte Jeremy Siegel, Professor für Finanzen an der Wharton School of Business, CNBC.

Doch was stimmt ihn so optimistisch? Den Börsen geht es dieses Jahr unter anderem wegen der Inflation so schlecht – die Verbraucherpreise steigen so schnell wie seit 40 Jahren nicht mehr. Um die zu bekämpfen, erhöht die amerikanische Notenbank die Zinsen immer mehr. Im vergangenen Monat erhöhte die Fed ihre Leitzinsen das dritte Mal in Folge. Weitere Zinserhöhungen sind in Sicht – das ist für Aktien prinzipiell schlecht.

Doch Siegel verweist darauf, dass man langfristig orientiert sein soll und dass viele Aktien jetzt besonders günstig zu haben sind. Nur weil eine Aktie eine gerade geringe Bewertung hat bedeutet das nicht, dass die Aktien nicht noch weiter fallen werden, oder sich in Zukunft überdurchschnittlich erholen werden. Doch tatsächlich gibt es derzeit viele Werte, die oft nur zu unrecht abgestraft sind, eigentlich solide Unternehmen sind und daher jetzt besonders günstig zu haben sind.

„Könnte es noch tiefer gehen? Natürlich, kurzfristig. In Bärenmärkten ist es noch stärker gesunken“, räumte Siegel ein und fügte hinzu, dass „kurzfristig alles passieren kann“.