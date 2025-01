Gäbe es so etwas wie ein Börsenwort des Jahres, so wäre es 2024 sicherlich »Rekordhoch«. Denn auch wenn Anfang des Jahres die wenigsten damit gerechnet hätten, konnten fast alle großen Indizes neue Höchststände verzeichnen.

Die erste Überraschung des abgelaufenen Jahres lieferte diesbezüglich der Nikkei. Er konnte nach über 34 Jahren ein neues Allzeithoch verzeichnen und die 40.000-Punkte-Schallmauer durchbrechen. Aber auch die großen Indizes in den USA und Europa zeigten sich außerordentlich stabil. Das war umso verwunderlicher, da die Märkte von Rezessionsängsten geprägt waren. Außerdem hat der Start des Zinssenkungszyklus länger auf sich warten lassen als von vielen erhofft.

Doch auch 2024 gab es zwei Buchstaben, die das Marktgeschehen maßgeblich prägten: KI. Das Thema Künstliche Intelligenz konnte an seinen Hype aus dem Jahr 2023 nahtlos anknüpfen. Ganz besonders profitiert haben die Aktien von Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta und Tesla, die aufgrund ihrer »glorreichen« Performance von den Märkten »Magnificent Seven« getauft wurden und den S&P 500 quasi im Galopp nach oben zogen.

Mitte 2024 war es dann so weit und die Europäische Zentralbank leitete mit einer Leitzinssenkung von 0,25 Prozent den vom Markt lange antizipierten Zinssenkungszyklus ein. Die US-Notenbank ließ nicht lange auf sich warten und zog einige Wochen später mit einer Reduktion des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte nach – was den Aktienmärkten zusätzlichen Auftrieb gab.

Was den Märkten auch Auftrieb gab, war die Wahl Donald Trumps Anfang November zum neuen US-Präsidenten. Bleibt abzuwarten, ob er nach seiner Amtseinführung im Januar den Erwartungen gerecht werden kann. Erste Vorschläge für Kabinettsmitglieder sorgten bereits für einige Kontroversen. Nicht minder interessant wird es auf politischer Ebene in Deutschland. Nachdem Olaf Scholz die Abstimmung über die Vertrauensfrage verloren hat und der Bundestag aufgelöst wurde, sind für den 23. Februar 2025 Neuwahlen geplant. Es bleibt also spannend und gute Gründe, sich mit dem Aktienmarkt zu beschäftigen, gibt es mehr als genug.

Erfahren Sie mehr zu den zehn wichtigsten Trends, die Experten für die Märkte im neuen Jahr sehen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und natürlich viel Erfolg bei Ihren Anlageentscheidungen im Kapitalmarktjahr 2025. Hier geht’s zur Analyse!

Hier geht’s zur Analyse!