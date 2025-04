Im Schatten der großen Tech-Aktien und der DAX-Titel gerieten deutsche Nebenwerte bei den Anlegern aus dem Blick. Deshalb sind sie günstig. Wo Investoren sich jetzt die Chance auf große Gewinne sichern sollten

Aktien aus der zweiten Reihe gehen auf Rekordjagd. Lange Zeit sah dies anders aus: Im Fokus standen die Größen des DAX. Weil die Konjunktur in Europa schwächelt, waren Konzerne gefragt, die einen Großteil ihres Umsatzes außerhalb des Kontinents erwirtschaften. Diese exportorientierten Unternehmen finden sich vor allem im deutschen Leitindex.

Kleine werden die Großen sein

Seit Jahresbeginn legte der SDAX, in dem die kleineren deutschen Werte notieren, um rund 16 Prozent zu, etwas stärker als der DAX, der um 14 Prozent vorankam. Der wichtige US-Index S&P 500 liegt seit Jahresbeginn sogar im Minus. Wegen hoher Zinsen in der Vergangenheit haben die kleineren Unternehmen harte Zeiten hinter sich, weil der Zugang zum Kapitalmarkt dadurch erschwert war und sich die höhere Zinslast negativ auf die Margen auswirkte. Auch zogen Fonds ihre Gelder aus mittleren und kleineren Firmen ab.



Diese Situation hat sich nun wieder deutlich aufgehellt

In den vergangenen Jahren haben viele Unternehmen ihre Prozesse gestrafft und die Kosten reduziert. Weil jetzt wieder viel Geld in den Markt fließt, sollte sich das auch früher oder später in den Kursen zeigen. Die Schweizer Großbank UBS geht davon aus, dass es kleinere Unternehmen sind, die in einem industriefreundlicheren Umfeld in besonderem Maße profitieren. Gelingt es in Deutschland, die Energiekosten zu senken, bürokratische Hürden abzubauen und die Infrastruktur-Investitionen in die richtige Bahnen zu lenken, werden die Kleinen bald wieder zu den Großen an der Börse gehören.

Welche Indikatoren Mut machen und welche positiven Signale vom Einkaufsmanagerindex EMI kommen, erfahren Sie in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE. In der Titelstory stellen wir Ihnen die Endauswahl der zwölf Aktien vor, die anhand verschiedener fundamentaler Kriterien erfolgte. Die Unternehmen mussten günstig bewertet sein, zusätzlich sollte die Aussicht auf steigende Dividenden bestehen. Letztlich mussten alle Aktien weit unter ihren Höchstkursen notieren und realistische Chancen haben, diese in nicht allzu ferner Zukunft wieder zu erreichen. BÖRSE ONLINE hat in Branchen wie Technologie, Digitalisierung, Maschinenbau und Industrie, die als besonders konjunktursensibel gelten, nach Marktführern in bestimmten Nischen gesucht und etliche Kandidaten gefunden.

Weitere Themen im Heft:

Schärferes Profil, steigende Kurse

Dieser DAX-Konzern will sich aufspalten. Die Pläne könnten weiter reichen als bisher gedacht. Warum das die Aktie noch antreiben sollte (S.30)



„Mach dich dreckig!“

Diese Baumarktkette steigert den Gewinn unerwartet deutlich. Die Aktie ist als defensiver Wachstumswert und zuverlässiger Dividendenzahler attraktiv (S.34)



Milliardendeal im Visier

Dieser Nutzfahrzeughersteller plant den Verkauf seiner Militärsparte, der mehr als ein Drittel des gesamten Unternehmenswerts bringen kann. Interessenten gibt es genug (S.44)



Lukrative Leitungen

Der Ausbau erneuerbarer Energien und neue, intelligente Netze sichern diesen Kabelherstellern auf Jahre hinaus Wachstum, die Aktien sind jetzt günstig zu haben (S.46)



Auf dem Weg zur Wirtschaftsmacht

Der indische Aktienmarkt war in den vergangenen Monaten unter Druck. Nun deutet sich jedoch eine Trendwende an. Eine günstige Gelegenheit für risikobereite Anleger (S.50)



