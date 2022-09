13 Prozent Dividendenrendite - gibt’s nicht? Gibt’s doch! Diese Aktie begeistert nicht nur Analysten und bietet zweistelliges Kurspotenzial - sie schüttet auch noch eine Dividendenrendite von über 13 Prozent aus! Von Jennifer Senninger

Inflation, hohe Zinsen, Rezession - 2022 ist es an den Börsen alles andere als gemütlich. Auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole gab Fed-Chef Jerome Powell auch noch bekannt, dass vorerst nicht mit einer Senkung der Zinsen gerechnet werden sollte. Einige Anleger meiden daher riskantere Wachstumswerte und flüchten sich in sichere Häfen. Das Mittel zur Wahl: Dividendenaktien.





Viele Divienden-Titel können das Beste aus zwei Welten vereinen: Kontinuierliche Auszahlungen PLUS Kurspotenzial. Wie Yahoo Finance berichtete, findet sich in der Datenbank des Finanzportals TipRanks derzeit eine Aktie, die genau das bietet. Dabei hebt sie sich auch noch durch eine ungewöhnlich hohe Dividendenrendite von 13 Prozent hervor.

Angel Oak Mortage REIT

Die Immobilienfinanzierungsgesellschaft mit Fokus auf den US-Hypothekenmarkt hat sich zum Ziel gesetzt, für ihre Aktionäre durch Barausschüttungen und Kapitalzuwächse über Zins- und Kreditzyklen hinweg attraktive Renditen zu erwirtschaften. Das REIT ist in rund 45 Bundesstaaten der USA tätig. Der Verlust je Aktie lag im zweiten Quartal bei 2,13 Dollar, im Vorjahr lag hier noch ein positives Ergebnis vor. Auch Angel Oak muss sich im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld beweisen. Aber: "Trotz dieser Herausforderungen haben wir einen ausschüttungsfähigen Gewinn von 0,90 US-Dollar pro vollständig verwässerter Stammaktie erwirtschaftet, was weiterhin die Ertragskraft des Portfolios demonstriert.", so Robert Williams, CEO von Angel Oak. Für das Gesamtjahr erwartet der Analystenkonsens einen Gewinn von 1,69 Dollar je Aktie, was zum Vorjahr einem Wachstum von über 50 Prozent bedeuten würde.





Zudem zahlt das Unternehmen Ende August eine vierteljährliche Dividende von 0,45 Dollar je Aktie. Das ergibt eine Jahresrendite von 1,80 Dollar, was zum derzeitigen Kurs eine Dividendenrendite von sagenhaften 13,8 Prozent darstellt. Wells Fargo-Analyst Donald Fandetti stuft die Aktie als Overweight mit einem Kursziel von 15 Dollar ein - das entspricht einem Kurspotenzial von zehn Prozent