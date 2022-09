In unsicheren Zeiten an der Börse sind unter Investoren vor allem Dividenden beliebt. Sie stellen eine gute Abwechslung zu den roten Kursverlusten dar und haben schon so manchen Anleger vom Verkaufen abgehalten. Allerdings sind hohe Dividenden meist ein Warnsignal für vergangene Kursverluste und eventuelles operatives Versagen. Doch welche Werte aus diesem Gebiet bieten eigentlich eine hohe Ausschüttung ohne, dass man ständige Angst vor einer kommenden Insolvenz haben muss?

Plus500 (5,13 Prozent Dividendenrendite)

Nummer eins auf dieser Liste ist die in Israel ansässige Handelsplattform Plus500 Ltd. Auf dieser Plattform können vorwiegend Privatanleger gehebelte und ungehebelte Differenzkontrakte (sogenannte CFDs handeln). Aktuell gibt es hier bereits mehr als 2000 Finanzinstrumente auf Aktien, Rohstoffe, Fonds etc. Plus500 hatte in den vergangenen Jahren sehr stark vom Börsenboom profitiert und sich eine reichhaltige Anlegerschar aufbauen können. Anders als bei den meisten Fintechs winkt hier aber außer der Zukunftsmusik auch eine attraktiv hohe Dividende.

Astral Foods (6,27 Prozent Dividendenrendite)

Ein gänzlich anderes Geschäftsmodell verfolgt das südafrikanische Unternehmen Astral Foods. Die ca. 500 Millionen Euro schwere Firma ist der größte Produzent von Geflügelprodukten in seinem Heimatland. Hier hat Geflügel eine lange kulturelle Bedeutung und deswegen hält das Unternehmen hier auch mehrere Produktionsstandorte mit Millionen von Hühnern und mehr als 12.000 Mitarbeitern. Mit einem aktuellen KGV von 8 und einer Year-to-Date Performance, welche im Gegensatz zu den meisten Aktien positiv ausfällt, könnte Astral Foods als ein eher konservativer Dividendenwert aus einem Schwellenland sein, auch für Anleger interessant sein.

Kumba Iron Ore (14,15 Prozent Dividendenrendite)

Ebenfalls aus Südafrika stammt das Unternehmen Kumba Iron Ore Limited. Das Bergbauunternehmen ist auf die Erkundung und Förderung von Eisenerz spezialisiert. Der Nettoumsatz wird zu mehr als 90 Prozent in diesem Bereich erwirtschaftet. Aktuell betreibt die Gesellschaft zwei große Eisenerzminen in Südafrika und verkauft die Mehrheit seiner Erzeugnisse nach Europa und China. Wie alle Minenbetreiber ist Kumba Iron Ore mit einem einstelligen KGV (in diesem Fall 5,5) bewertet. Mit mehr als neun Milliarden Euro Marktkapitalisierung ist man außerdem schon lange kein Small Cap mehr. Wegen der Dividendenrendite von 14,15 Prozent ist das Unternehmen einer der höchsten nachhaltigen Dividendenzahler des Kontinents.

Fazit zu Aktien mit hoher Dividende

Tatsächlich gibt es also einige Dividendenaktien aus Afrika und dem Nahen Osten, welche sich für Investoren lohnen könnten und die Schmerzen der aktuellen Kursverluste ausgleichen. Allerdings stellt eine Dividendenrendite keinesfalls die einzige Kennzahl für Investoren dar und erleichtert den Anleger auch nicht um eine intensive Analyse. Ausschüttungen sind und bleiben ein Bonuspunkt, welcher zum Kaufen einladen kann, aber keineswegs jener, der darüber entscheiden sollte.