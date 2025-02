Die Aktie von Siemens Energy stürzt zum Wochenstart aus unterschiedlichen Gründen deutlich ab. Ist das jetzt ein Abgesang auf den DAX-Highflyer und nur eine kurze Verschnaufpause, die Anleger zum Kauf nutzen sollten?



Der Montag wird Anlegern der Siemens Energy-Aktie noch länger in Erinnerung bleiben. Nur einen Tag nach der Bundestagswahl sackte das Papier des Energietechnikkonzerns zwischenzeitlich um fast 13 Prozent, riss die 50-Tage-Linie und entfernte sich fast 22 Prozent von seinem kürzlich erreichten Allzeithoch von 64,56 Euro. Zwar konnte sich der Titel in der Folge wieder etwas fangen und bei etwa 55 Euro stabilisieren, der Abstand zur Bestmarke beträgt am Dienstag aber immer noch mehr als 15 Prozent.

Bundestagswahl und KI-Aussichten lasten auf Siemens Energy

Ein Grund für den Absturz von Siemens Energy ist, dass Microsoft laut der Nachrichtenagentur „Bloomberg“ seine Investitionen in KI-Datenzentren wohl deutlich zurückschrauben will. Siemens Energy gilt aber als einer der Hauptprofiteure des immensen Strombedarfs von solchen Zentren. Fließt in die Infrastruktur weniger Geld, drückt das auch auf die Stimmung der Anleger.

Zudem sehen Experten Siemens Energy als einen der Verlierer der Bundestagswahl. Das Thema Erneuerbare Energien dürfte in einer künftigen Regierung erstmal in den Hintergrund treten, da die Grünen sehr wahrscheinlich nicht Teil von ihr sein werden. Im Wahlkampf spielten die Themen Nachhaltigkeit, Klima und Energie schon eine untergeordnete Rolle.



Sollten Sie die Aktien von Siemens Energy jetzt verkaufen?

Auf Siemens Energy könnten an der Börse schwierige Monate warten, ein Ende der Rekord-Rallye muss das aber nicht bedeuten. Tatsächlich ist nach dem sagenhaften Aufstieg des DAX-Highflyers eine Korrektur gar nicht so schlecht und gesund und eine Möglichkeit, für Anleger den Dip zu nutzen. Denn langfristig wird das Thema Erneuerbare Energien wieder an Bedeutung gewinnen müssen. Und der Hype um KI ist so oder so noch nicht vorbei. Die Zeit arbeitet prinzipiell für Siemens Energy.



