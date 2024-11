Was macht der DAX heute? Eine bekannte deutsche Aktie hält jedenfalls die Märkte in Atem, weil sie bereits über 20 Prozent im Plus liegt.

Der DAX setzt seinen Schlingerkurs am Freitag fort. Nach schwachem Start und zwischenzeitlich kleinem Plus liegt der Index derzeit 0,2 Prozent im Minus und steht bei 19.227 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt derzeit sogar 0,6 Prozent im Minus und steht bei 4.805 Punkten.



Auf Wochensicht zeichnet sich nach starken Schwankungen nun ein kleines Plus ab. Mehrfach sah es bereits nach dem Start der Jahresendrally aus, allerdings ging den Käufern jeweils schnell wieder die Luft aus. Der Rekord von Ende Oktober bei 19.674 Punkten bleibt aber in Sichtweite.

Diese deutsche Aktie geht durch die Decke – was steckt hinter den 20% Plus an einem Tag?

Im Fokus steht am deutschen Aktienmarkt heute vor allem das MDAX Unternehmen Evotec, das derzeit 20 Prozent im Plus liegt. Der Grund: Eine Übernahmefantasie, die bereits zu Wochenbeginn aufgekeimt war. Das US-Unternehmen Halozyme Therapeutics hat es laut eigenen Angaben auf den Hamburger Wirkstoffforscher abgesehen. Der gebotene Preis liege bei 11 Euro je Aktie in bar. Evotec-Papiere schossen in der Spitze um 23 Prozent nach oben auf 10,62 Euro. Für Anleger ist das allerdings nur ein vergleichsweise schwacher Trost, waren sie doch bei über 21 Euro ins Jahr gestartet.

Unterdessen schafft es im DAX die Aktie von Brenntag mit einem Plus von drei Prozent von der Performance her an die Spitze und erholt sich damit nach der jüngsten Schwäche. Die Aktien von Sartorius hingegen setzen ihre Schwäche fort und bilden mit einem Minus von rund vier Prozent derzeit von der Performance her das Schlusslicht im deutschen Leitindex.

