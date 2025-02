Diese neun Aktien klingen fast zu schön, um wahr zu sein. Doch tatsächlich bieten sie Dividendenrenditen von bis zu 20 Prozent, ein KGV von nur drei oder Kurschancen von bis zu 70 Prozent. Und: Die Analysten sind mehrheitlich begeistert. Um welche Dividenden-Asse handelt es sich?

Dividendenaktien gehören zu den beliebtesten Anlagemöglichkeiten weltweit – und das aus gutem Grund. Sie bieten Anlegern eine doppelte Renditechance: Neben möglichen Kursgewinnen sorgen regelmäßige Dividendenzahlungen für ein zusätzliches Einkommen. Gerade für langfristig orientierte Investoren sind sie daher besonders attraktiv.

Zudem gelten Dividendenzahler oft als besonders stabile Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell. Viele von ihnen haben sich über Jahrzehnte hinweg bewährt und sind selbst in wirtschaftlich turbulenten Zeiten widerstandsfähig. Das macht sie nicht nur für sicherheitsbewusste Anleger interessant, sondern auch für diejenigen, die sich ein passives Einkommen aufbauen möchten.

Wer also nach einer soliden und nachhaltigen Anlagestrategie sucht, kommt an Dividendenaktien kaum vorbei. Doch was sind hierbei die besten, die man kaufen kann?

Hohe Dividendenrendite, hohe Kurschancen, spottbillig: Das sind die besten Dividendenaktien der Welt

Um die besten Dividendenaktien der Welt zu finden, nahmen wir das Aktien-Screening-Tool des Finanzportals „TipRanks“ zur Hilfe. Mit diesem kann man Aktien anhand von unterschiedlichen Kriterien filtern.

Wir stellten das Tool daher so ein, dass es uns nur Aktien mit einer Dividendenrendite von mindestens fünf Prozent zeigen sollte. Außerdem sollten diese Aktien Kurschancen von mindestens 20 Prozent bieten und mehrheitlich von Analysten zum Kauf empfohlen werden. Und: Der Smartscore soll ein Ergebnis von „Outperform“ erzielen. Der Smartscore bewertet Aktien auf einer Skala von eins bis zehn anhand von acht Kriterien. Neben Fundamentaldaten und technischer Analyse berücksichtigt er Analysten-Ratings, Insider-Transaktionen, Finanz-Blogger, Hedgefonds-Aktivitäten, Anlegerstimmung und Nachrichten. Mithilfe intelligenter Algorithmen analysiert das Tool tausende Websites, erkennt relevante Begriffe und bewertet die Marktstimmung als bullish oder bearish. Aktien mit einem Score von eins bis drei gelten als „Underperform“, vier bis sieben als „Neutral“ und acht bis zehn als „Outperform“.

Gleich über 20 Aktien kamen dabei heraus, die diese Kriterien erfüllen. Wir wollten jedoch die besten der besten und unterzogen sie einem weiteren Ranking.

Die 3 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite:

Mach Natual Resources: 19,95%

Petroleo Brasiliero: 19,44%

Ellington Residental Mortgage: 14,70%





Die 3 Aktien mit der höchsten Kurschance:

Copa Holdings: Kursziel 151 US-Dollar – 70 Prozent Kurschance

Sinclair Broadcast: Kursziel 23 US-Dollar – 54 Prozent Kurschance

Seanergy Maritime: Kursziel 10,50 US-Dollar – 52 Prozent Kurschance





Die 3 Aktien mit dem höchstem Smart Score:

Kaspi.kz: Smart Score 10

Ternium SA: Smart Score 10

Petroleo Brasiliero: Smart Score 10





Die 3 Aktien mit niedrigstem KGV:

Seanergy Maritime: KGV 3

Banco Macro: KGV 5

Petroleo Brasiliero: KGV 5,4

Dabei fällt auf: Zwei Aktien schaffen es Gleich mehrmals in die Top-Kategorien: Petroleo Brasiliero und Seanergy Maritime. Petróleo Brasileiro (Petrobras) gilt als Brasiliens größter Öl- und Gasproduzent mit starken Erträgen. Es profitiert von niedrigen Produktionskosten, hohen Dividenden und Investitionen in neue Energiequellen. Anleger sollten beachten: Petrobras unterliegt starkem staatlichen Einfluss, was zu politischen Eingriffen führen kann. Zudem ist das Unternehmen abhängig von schwankenden Ölpreisen, war in der Vergangenheit in Korruptionsskandale verwickelt und steht langfristig vor Herausforderungen durch erneuerbare Energien.

Seanergy Maritime Holdings ist eine griechische Reederei, die auf den Transport von Massengütern wie Kohle, Erz und Getreide spezialisiert ist. Sie profitiert von der globalen Nachfrage nach Rohstoffen, besitzt eine moderne Flotte und kann in Hochpreisphasen hohe Frachtraten erzielen. Allerdings ist das Geschäft stark konjunkturabhängig, die Einnahmen schwanken mit den Frachtraten, und das Unternehmen hat hohe Betriebskosten sowie eine vergleichsweise geringe Marktkapitalisierung, was die Aktie volatil macht.

