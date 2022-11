Die Memeaktien sind zurück! Auch wenn es an den Märkten aktuell schlecht aussieht, könnte ein neuer Short Squeeze bei dieser Aktie anstehen. Doch sollten Anleger hier jetzt mitmachen? Von Johann Werther

AMC ist bereits mehr als nur ein Meme. Das Unternehmen, das einst von Reddit-Kleinanlegern in ungeahnte Höhen gejubelt wurde, hat sich selbst durch den Ansturm auf die eigenen Aktien saniert. Während das Kino-Geschäft immer mehr dem Streaming unterliegt, sammelte die Kinokette mehrfach Geld durch Kapitalerhöhungen zu Höchstkursen ein.

Inzwischen scheint sich AMC mehr und mehr zu einer Beteiligungsgesellschaft umzubauen, und hat zum Beispiel kürzlich in kanadische Gold-Explorer Firmen investiert. Attraktiv bewertet ist die Aktie bei 7 Euro allerdings trotzdem nicht. Wer aber auf günstige Kurse wartet, der dürfte enttäuscht werden, denn bei AMC bahnt sich der nächste Short-Squeeze an.

Nächster Short-Suqeeze bei AMC?

Denn inzwischen gilt das Papier schon lange als übershortet. Während die normalen Leihgebühren einer Aktie zwischen 0,3 und 3,5 Prozent pro Jahr liegen, zahlen Investoren nur dann mehr, wenn eine Vielzahl darauf wettet und die Anzahl der ausstehenden Aktien umso kleiner wird.

Aktuell beträgt die Leihgebühr einer AMC Aktie 60 Prozent, was ein klares Zeichen dafür ist, dass das Papier erneut übershortet ist. Außerdem spricht man im Markt bereits von leichtem Druck auf die Shortseller, was auch die Lieferzahlen (FTD’s) zeigen. Diese geben an, ob bei Termingeschäften wie Shorts die Aktien pünktlich geliefert worden sind oder nicht.

Für den Oktober alleine ergab sich eine Summe von einer Millionen ausstehenden AMC Aktien, was deutlich zeigt, dass die Shortseller unter Druck stehen und ihre Positionen nicht schließen möchten oder können. Da ihnen nach Ablauf der Frist noch 35 Tage Zeit bleiben, die Aktien zu liefern, könnte der Short-Squeeze sogar noch vor Weihnachten erfolgen.

Investieren oder liebe abwarten?

Doch Anleger stellen sich jetzt natürlich die Frage, ob sie hier mitgehen oder lieber die Finger vom Papier lassen sollten. Dabei muss jedem klar sein, dass es sich hier um eine Spekulation ohne jeden fundamentalen Grund, also eine Zockerei wie im Casino handelt. Dementsprechend sollten Anleger auch ihre Positionsgröße wählen.

Die zwei vergangenen Short Squeezes in diesem Jahr haben bereits gezeigt, dass AMC etwa 50 Prozent nach oben gewandert ist, also sollte man auch in diesem Bereich eine Take-Profit-Order setzen und nicht zu gierig werden, denn diese Übertreibungen wurden schnell abverkauft.

Wer allerdings lieber langfristig unterwegs ist, der sollte sich noch etwas gedulden. Erst im Bereich der 2,50 bis 3,20 Euro nährt sich die Aktie wieder ihrem fundamentalen Wert und wäre da erst wieder ein Kandidat für eine günstige Bewertung.

