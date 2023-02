Die Aktie dieses Konzerns hat einen ordentlichen Satz nach oben gemacht. Der Grund liegt in einem positiven Gerichtsurteil zum Stammwerk in Nordspanien, wo auch der Hauptsitz der Gesellschaft ist.

Die Spanier haben sich auf die Verarbeitung von Eukalyptusholz zu Zellstoff spezialisiert und sind hier Marktführer in Europa. Die Rohstoffe kommen teilweise aus eigenen Beständen. Die Abfälle der Zellstofferzeugung werden zudem in eigenen Blockkraftwerken zu Strom verarbeitet, der die eigenen Werke speist, aber auch im größeren Stil verkauft wird.

Papierrohstofferzeugung und Strom

Dass die günstige Kombination aus Papierrohstofferzeugung und Strom vor einem Jahr an der Börse nicht reüssierte, lag an zwei Dingen. Zum einen hatte sich der Konzern über Stromvorverkäufe um ein gutes Stück des möglichen Ertrags beraubt — ein Fehler, der zumindest auf der Zeitachse zu heilen ist. Das größere Hindernis war, dass ein Gericht die 2016 erteilte Konzession des Hauptwerks für ungültig erklärte. Das Unternehmen zog in die Berufung. Mit Erfolg.

Potenzial für Anleger

Damit gibt es für Anleger einiges an Potenzial. Analysten von Berenberg schätzen den Wert des Werks auf bis zu 1,50 Euro pro Aktie. So gesehen bildet der Kurszuwachs den eigentlichen Wertzuwachs des Urteils unterproportional ab. Zudem wird der Konzern auch seinen Kapazitätsausbau im zweiten Werk nicht stoppen, was das Umsatz- und Ergebnispotenzial noch vergrößert.

Das Kursziel wird angehoben, die Aktie hat noch 50 Prozent Luft. Um welches Unternehmen es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

