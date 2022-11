Clevere Geldideen: Sechs Wege, mehr aus Ihrem Geld zu machen. BÖRSE ONLINE zeigt Ihnen die spannendsten Strategien für 2023 und darüber hinaus. Jeden Monat Dividende mit ETF, die besten deutschen Aktien und die beste Timing-Strategie.

Die letzten Wochen haben gutgetan. Der DAX auf Monatssicht? Fast 15 Prozent im Plus. Der Dow Jones? 14 Prozent. Und selbst der Nasdaq legte fast zehn Prozent zu.

Doch von der Euphorie der Post-Corona-Rally sind wir noch weit entfernt. Wie nachhaltig die aktuelle (Bärenmarkt-)Rally überhaupt ist, lässt sich derzeit nicht seriös beantworten.

Ja, es gibt wieder leicht positive Nachrichten aus China. Und ja, die Inflation in den USA fiel zuletzt niedriger aus als erwartet. Auf der anderen Seite herrscht in der Ukraine weiterhin Krieg. Die Energieversorgung Europas ist nicht sattelfest, und immer mehr Indikatoren deuten darauf hin, dass wir in eine Rezession schlittern. Außerdem kreist der Geist der 70er-Jahre in den Köpfen vieler Ökonomen umher. Wiederholt sich die Geschichte?

Fakt ist: In einem Umfeld, in dem nichts sicher scheint, müssen Sie mit allem rechnen — auch mit dem Gegenteil. Einen „Free Lunch“ — also nahezu mühelose Renditen — wird es wohl auf absehbare Zeit nicht mehr geben. Zu groß sind die Fragezeichen, die sich aktuell auftun. Wir befinden uns als Börsianer in einer Zeit, in der das Mittelmaß plötzlich nicht mehr ausreicht. Nun geht es darum, besser - schneller - flexibler und vor allem cleverer zu sein als der Rest.

Der Börse einen Schritt voraus

Deshalb stellt Ihnen BÖRSE ONLINE sechs bewährte Möglichkeiten vor, wie Sie es in Zukunft besser machen. Besser als Ihr Bankberater. Besser als Ihr Nachbar. Besser als alle. Lesen Sie, wie Sie sich ein Ultra-Sicher-Dividenden-Portfolio aufbauen, das nicht nur durch seine Robustheit überzeugt, sondern Ihnen jeden Monat — zwölfmal im Jahr — eine Dividende ausschüttet.

Wir zeigen Ihnen eine einfache Methode, wie Sie echte deutsche Aktienschnäppchen von der Ramschware unterscheiden können und welche dieser supergünstigen Aktien Ihnen in den nächsten drei Jahren eine satte Überrendite von bis zu 10 Prozent ermöglichen könnten.

Plus: Wir haben einen Multi-Asset-Fonds gefunden, der in diesem Jahr bereits über zwölf Prozent zugelegt hat und auch für 2023 bestens gerüstet ist. Das Interview.

Außerdem: ein Analyst mit einer Trefferquote von 100 Prozent. Das gibt es. Wir haben uns die Watchlist des nachweislich besten Wall-Street-Analysten ganz genau angeschaut und seinen Top-Favoriten gefunden, der über 28 Prozent Kurspotenzial aufweist.

Die Namen Shiller und Markowitz sagen Ihnen was? Perfekt! BÖRSE ONLINE hat eine Timing-Strategie kreiert, die das Beste der beiden Wirtschaftsnobelpreisträger miteinander kombiniert. Lesen Sie, wie Sie so mit den einfachsten Mitteln Ihr Rendite-Risiko-Verhältnis signifikant verbessern können, um selbst in den dunkelsten Zeiten ruhig zu schlafen. Nachgewiesen seit 1985!

Verdienen, selbst wenn der Markt fällt? Wir zeigen Ihnen den Trick der Bonuszertifikate und wie Sie damit abkassieren, wenn alle anderen leiden.

Weitere Themen im Heft:

Wachstum made in USA

Dieser Konzern profitiert von seiner US-Tochter und vom Dollar. Die Prognose für 2022 wurde erneut angehoben (S.26)

Wachstum beschleunigen

Nach Neuaufteilung und Optimierung der Kosten hat dieser Chemielogistikkonzern die zweite Stufe seines Transformationsprozesses erreicht. Die Anteilseigner sollten davon profitieren (S.28)

Gute Gewinne mit bösen Aktien

Unternehmen, die ihr Geld mit Glücksspiel, Alkohol, Drogen oder Rüstungsgütern verdienen, sind für viele professionelle und private Anleger zunehmend tabu. Dabei sind solche Geschäftsmodelle oft sehr krisenresistent (S.34)

Lukrativer Deal

Diese niederländischen Versicherungen legen Teile des Geschäfts zusammen. Die Aktionäre sind die Gewinner (S.38)

Kampf der Giganten

Der Streamingmarkt boomt noch immer, Disney und Netflix liefern sich einen erbitterten Kampf. Wer gewinnt? Wir lassen die Konzerne gegeneinander antreten und analysieren, welche Aktie als Sieger hervorgeht (S.42)

