Diese unbekannten Qualitätsaktien haben laut Analysten jetzt bis zu 900 Prozent an Kurspotenzial. Eine ganz heiße Wette für Investoren? Oder eine klare Sache, bei der nichts schiefgehen kann?

Investoren sind immer auf der Suche nach möglichst qualitativ hochwertigen Aktien, die darüber hinaus noch Kurschancen nach oben bieten. Allerdings sind die meisten Werte aktuell schon hoch bewertet und haben kaum noch Luft nach oben.

Bis zu 900% Kurspotenzial bei diesen unbekannten Qualitätsaktien

Dementsprechend kann es sich für Anleger jetzt lohnen, einen Blick auf diese Aktien zu werfen. Sie sind laut der Plattform TipRanks qualitativ hochwertig, da sie einen Smart Score (Quant Rating aus acht Faktoren) von acht, neun oder zehn von zehn möglichen Punkten haben. Zudem sehen die Analysten hier im Konsens massives Kurspotenzial:

Immunic – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 906 Prozent

Ocugen – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 573 Prozent

aTyr Pharma – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 526 Prozent

BlackSky Technology – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 183 Prozent

U.S. GoldMining Inc. – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 128 Prozent

Jumia – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 124 Prozent

Butterfly Network – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 86 Prozent

Besonders interessant sind darunter die folgenden drei Aktien:

BlackSky Technology

Denn dieses Unternehmen ist in dem Bereich der Datenanalyse für US-Kunden und den Staat aktiv. Von BlackSky Technology werden insbesondere Satellitenaufnahmen zu verschiedenen Zwecken ausgewertet und dazu mit externen Informationen verglichen.

Auf der Suche nach spannenden Qualitätsaktien?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index

U.S. GoldMining Inc.

Ebenfalls spannend könnte die Aktie von U.S. GoldMining Inc. sein, einem Gold-Explorer, der aktuell in Alaska aktiv ist. Besonders der steigende Goldpreis hat dem Unternehmen zuletzt geholfen und könnte den Kurs noch weiter antreiben.

Butterfly Network

Besonders durch Künstliche Intelligenz sind bei Butterfly Networks die Zukunftsaussichten deutlich rosiger geworden. Der Medizintechnikhersteller für Ultraschallbildgebungslösungen soll besonders durch KI in Zukunft stärker wachsen.

Lesen Sie auch:

Günstige Dividendenaktien mit bis zu 8% Ausschüttung – Hier gibt es noch Schnäppchen für Anleger

Oder:

Höchste Zinsen für das Tagesgeld in Deutschland – Bei dieser beliebten Bank gibt es sie jetzt