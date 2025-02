Diese bei Anlegern beliebte SDAX-Aktie ist am Montag überraschend massiv im Kurs eingebrochen. Um mehr als 40 Prozent ging es in der Spitze nach unten. Doch was steckt hinter dem Abverkauf? Und was sollten Aktionäre jetzt tun?

Die Aktien des SDAX-Konzerns Formycon sind am Montag überraschend um zeitweise 40 Prozent nach unten gecrasht, was Anlegern einen regelrechten Schock versetzt haben dürfte. Doch hinter dem massiven Absturz stehen auch wirklich bedrückende Nachrichten.

Absturz um -40%: SDAX-Aktie bricht am Montag massiv ein

Denn der Biosimilar-Hersteller hat am Montag verkündet, dass man sich wegen unerwartet hoher Preisrabatte bei seinen Wirkstoffen auf dem wichtigen US-Markt auf hohe Abschreibungen einstellen muss.

Dementsprechend reagierten Anleger extrem negativ und schickten die Aktien massiv nach unten. Auch eine positive eine positive Forschungsstudie rund um einen Arzneikandidaten konnte daran nichts ändern. In einer ersten Reaktion durch Experten sprachen die Analysten von RBC von einem herben Rückschlag. Ihr Outperform-Rating für den Titel behielten sie aber vorerst bei.

Was tun nach dem Absturz um -40% bei der SDAX-Aktie?

Doch für Aktionäre des Unternehmens stellt sich nun die Frage: Was tun nach dem Abverkauf?

Grundsätzlich zeigt ein solch enormer Abverkauf, dass bei Formycon aktuell einiges im Argen liegt und Investoren die Situation des SDAX-Konzerns völlig neu bewerten müssen. Angesichts der aktuellen Verwerfungen kann es nun sinnvoll sein, sich zunächst an die Seitenlinie zu stellen.

Wer entsprechend vorsichtig war, hat sich wie von BÖRSE ONLINE empfohlen bei der Aktie mit einem entsprechenden Stopp abgesichert und den Einbruch am Montag nur zum Teil mitgemacht.

Lesen Sie auch:

Rheinmetall-Aktie explodiert: Doch darum hat die Rallye womöglich gerade erst begonnen

Oder:

Möglicher Frieden in der Ukraine? J.P. Morgan rät dann zu Aktien dieser Branche