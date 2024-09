Momentan stehen an den Aktienmärkten, insbesondere makroökonomische Daten im Fokus. Doch bei all den Fundamentaldaten wird gerne die Charttechnik vergessen – jetzt erklärt ein technischer Analyst, wie es vermutlich mit dem Nasdaq und dem S&P500 weitergehen kann.

Aktuell befinden sich der Markt am Scheideweg. Nach einer kürzlichen kleineren Korrektur hat sich der S&P500 erholt, doch die Stimmung bleibt weiter geprägt von Unsicherheit. Anleger fragen sich: Geht es jetzt zu neuen Allzeithochs oder kommt es doch zu einem Ausverkauf?

Dazu hat kürzlich der technische Analyst Jonathan Krinsky von BTIG Stellung bezogen.

Das sagt ein technischer Analyst jetzt zur weiteren Entwicklung von Aktien

So sprach der Experte in einer Studie davon, dass der S&P500 als auch der Nasdaq aktuell taktische Niveaus testen würden. Das Ergebnis dürfte entscheidend für den weiteren Verlauf der Kurse sein.

Konkret sagte Krinsky für den S&P500 voraus, dass der Index seine Unterstützung bei 5.400 Punkten erneut testen wird, dann allerdings auf diesem Niveau verbleibt, anstatt einer weiteren Ausverkaufswelle zum Opfer zu fallen.

TradingView S&P500 Chart 1 Jahr

Für den Nasdaq dagegen erwartet der technische Analyst einen Test der 200-Tage-Linie mit einem anschließenden Bounce-Back des Index nach oben.

TradingView Nasdaq 100 Chart 1 Jahr

Abverkauf oder Rallye?

Dementsprechend sieht es für Krinsky aktuell eher nach kurzfristigem Ungemach mit einer anschließenden Stabilisierung der Kurse aus, was übrigens auch der Saisonalität entspricht. So erweist sich der September (insbesondere die zweite Hälfte) als ein besonders schlechter Zeitraum am Aktienmarkt, während das vierte Quartal dann anschließend wieder für hohe Returns sorgt,

Motley Fool S&P500 Saisonalität

Allerdings sind nicht alle Experten der Meinung, dass es so schnell und reibungslos an den Märkten ablaufen dürfte. Mehr dazu in diesem Artikel: UBS rechnet schon bald mit Börsenkorrektur von 10-15% – bei diesen Aktien lohnt dann der Einstieg

