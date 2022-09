Inflation, Ukraine-Krieg und Energiekrise sorgen für ein Auf und Ab der Notierungen. Anleger fragen sich, wohin es mit den Märkten geht. Drei Experten geben Antworten und sagen, wo Gewinne möglich sind.

Fest steht: Wenn es an den globalen Märkten aktuell an einer Sache nicht fehlt, dann an Unsicherheitsfaktoren. Und mit der Volatilität steigt auch die Angst der Börsianer. Der deutsche Börsenboom von 2021? Längst Geschichte. Die Transaktionen der LS Exchange, also jener Digitalbörse, über die beispielsweise der Neobroker Trade Republic seine Orders abwickelt, haben sich im Vergleich zum Januar halbiert. Doch es sind bei Weitem nicht nur die „Kleinen“, die keine Freude an nervenaufreibenden Achterbahnfahrten haben. Auch Blackrock, seinerseits der weltgrößte Vermögensverwalter, ist erstmals seit sieben Jahren bei Aktien untergewichtet und prognostiziert weiterhin „schwierige Monate“. Droht die Achterbahn namens Börse also vielleicht sogar ganz zu entgleisen? Droht die nächste wilde Fahrt oder haben wir das Schlimmste schon überstanden?

BÖRSE ONLINE hat drei renommierte deutsche Finanzexperten nach ihrer Meinung gefragt und teils überraschende Antworten bekommen.

Lesen Sie, wieso Sven Streibel, Chef-Aktienstratege der DZ Bank, glaubt, dass das Schlimmste schon längst in den Kursen eingepreist ist und der DAX am Jahresende bei 14.000 Punkten steht — trotz des Stopps der russischen Gaslieferungen. Erfahren Sie, wie Hans A. Bernecker und Gerd Kommer das aktuelle Geschehen einschätzen. Alle wichtigen Meinungen ab sofort in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Es geht wieder aufwärts

Wegen einer Prognoseerhöhung springt der Aktienkurs dieses Graphitherstellers an. Dank der hohen Produktnachfrage und der gelungenen Restrukturierung sollte allerdings noch deutlich mehr drin sein (S.24)

Tochter treibt die Mutter an

Das einstige Stiefkind ist heimlich, still und leise zum wertvollsten Telekommunikationsunternehmen der Welt aufgestiegen. Jetzt will der Mutterkonzern die absolute Mehrheit (S.26)

Bilanz nach einem Jahr

Im September 2021 ist der DAX auf 40 Werte angewachsen. Was das gebracht hat, wie die Neulinge heute dastehen (S.28)

Power für die Aktie

Anrainerstaaten der Ost- und Nordsee wollen die Windenergie auf See massiv ausbauen. Dies bietet Chancen für diesen zuletzt schwächelnden dänischen Konzern (S.34)

Thema der Woche: Impfstoffhersteller

Der Corona-Herbst ist im Anmarsch. Die Volksfeste haben dennoch Hochkonjunktur. Mit einem Booster der Impfstoffhersteller soll Schlimmeres verhindert werden. Die Aktienkurse könnten Rückenwind bekommen (S.46)

