Entpuppt sich der beste Juli seit Jahrzehnten an der US-Börse am Ende dann doch als enttäuschende Bärenmarktrally? Fakt ist: Die kurze Sommer-Euphorie an den Märkten scheint zumindest vorerst wieder beendet zu sein. Ausgang weiterhin offen. Selten gingen die Meinungen am Markt weiter auseinander.

Es ist ein spektakulärer Cocktail der Unsicherheit, der Anlegern derzeit serviert wird: Auf der einen Seite das schlechteste Börsenhalbjahr in den USA seit 60 Jahren, Zentralbanken, die plötzlich wieder das Mittel der Zinsanhebungen für sich entdecken (müssen), historische Inflationsraten von über acht Prozent, der weiterhin grassierende Krieg in der Ukraine und die damit plötzlich aufkochende Angst in Europa, einen harten und vor allem kalten Winter überstehen zu müssen. Auf der anderen Seite eine alles in allem positive Berichtssaison und auffällig robuste Zahlen vom globalen Arbeitsmarkt.

BÖRSE ONLINE hat deshalb gleich bei acht der größten deutschen Finanzexperten nachgehakt und gibt Ihnen Antworten auf die Fragen, die jetzt wirklich zählen: Stoßen wir mit jenem Cocktail auf einen neuen Bullenmarkt an oder kommt der große Kater noch? Wie rüsten sich Ehrhardt, Leber und Co in einer Zeit, in der man mit allem rechnen muss - auch mit dem Gegenteil? Und was sind die Werte, auf die die Experten jetzt konkret setzen? Acht Analysen. Noch mehr Favoriten.

Was Hendrik Leber, Robert Halver, Frank Fischer und Co zu den Märkten sagen, das lesen Sie ab sofort in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Weitere Themen im Heft:

Teure Steine, billige Aktien

Die Preise für Häuser und Wohnungen steigen trotz höherer Zinsen weiter an. Immobilienaktien hingegen fallen und fallen. Weil das nicht zusammenpasst, wittern Langfristinvestoren eine historische Kaufchance. Fünf lukrative Investments (S.28)

Mit großem Schritt nach vorn

Nach dem Börsengang im Vorjahr ging es erst mal bergab. Jetzt ist die Bewertung günstig, und die Weichen sind auf Wachstum gestellt (S.34)

Der Weg nach oben ist frei...

Trotz hoher Inflation und gestörter Lieferketten steigert der US-Einzelhändler den Quartalsumsatz deutlicher als erwartet - warum selbst eine drohende Strafzahlung Anleger nun nicht schrecken sollte (S.36)

Schwimmstunde für die Windkraft

Die Beteiligungsfirma ist in vielen Zukunftsthemen der Energieversorgung gut positioniert. Nun kommt noch US-Fantasie hinzu. Die Aktie handelt mit deutlichem Abschlag (S.37)

"Nachhaltig ist nicht weniger riskant"

Anlageberater müssen Kunden jetzt fragen, ob sie nachhaltig anlegen wollen. Aber was ist nachhaltig? Was bringen die neuen Regeln? Ein Gespräch mit DSW-Geschäftsführerin Jella Benner-Heinacher (S.41)

