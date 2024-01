Anleger blicken auf ein tendenziell erfolgreiches Börsenjahr 2023 zurück. Aber wie geht es 2024 weiter? Ein Indikator spricht derzeit dafür, dass die Zukunft nicht so rosig aussieht.

Viele Indizes haben im vergangenen Jahr neue Allzeithochs erreicht. Glaubt man der Federal Reserve Bank of New York, dann stehen die Vorzeichen für ein gutes Börsenjahr 2024 nicht so gut. Die New York Fed hat nämlich ein eigenes Werkzeug, um die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in Amerika innerhalb der nächsten zwölf Monate vorherzusagen, wie "The Motley Fool" berichtete. Die New Yorker Fed berücksichtigt dabei die Renditedifferenz zwischen 10-jährigen Staatsanleihen und kurzen Staatsanleihen, die nur wenige Monate laufen. Normalerweise liefern dabei längere Anleihen höhere Renditen als kurze. Kehrt sich diese Kurve aber um, verzeichnen kurzfristige Anleihen also plötzlich höhere Renditen, dann trüben sich die wirtschaftlichen Aussichten ein. Und genau diesen Fall haben wir jetzt. Jeder Rezession nach dem Zweiten Weltkrieg ging dabei eine Umkehrung der Renditenkurve voraus.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA?

Glaubt man den Einschätzungen der New York Fed, die ihr Vorhersagemodell jeden Monat aktualisieren, dann bedeutet die derzeit vorherrschende steile Umkehrung der Renditenkurve mit einer Wahrscheinlichkeit von 62,94 Prozent, dass bis oder noch vor dem kommenden Dezember eine Rezession eintritt. Die Vorhersage hat sich dabei als ziemlich verlässlich erwiesen, denn lag die von der Fed ermittelte Wahrscheinlichkeit über 32 Prozent, folgte seit 1966 immer eine Rezession.

Was sollten Anleger tun?

Bevor Sie jetzt aber alle Wertpapiere verkaufen, sollten Sie sich klar machen, dass die amerikanische Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg schon viele Rezessionen durchgemacht hat. Und auch nur wenige dauerten länger als 18 Monate. Das wirtschaftliche Wachstum hat diese Schwächephasen zudem noch immer übertrumpft. Laut den Experten von The Motley Fool sollten Sie sich also in Geduld üben und sich nicht von nur einer Zahl verunsichern lassen – selbst wenn sie stimmt.

