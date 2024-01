Nach einem schweren letzten Jahr zählt die Siemens Energy-Aktie 2024 plötzlich zu den Gewinnern im DAX und erreichte ein Mehrmonatshoch. Wie sollten Anleger reagieren?

Um etwa 13 Prozent legte die Aktie von Siemens Energy am Mittwoch zwischenzeitlich zu und setzte sich an die Spitze des DAX. Zudem erreichte das Papier damit den höchsten Wert seit August 2023. Am Mittwochmittag lag die Aktie immer noch mit knapp acht Prozent im Plus. Überhaupt läuft es für Siemens Energy im Jahr 2024 mit einem Plus von zwölf Prozent gut. Der Energietechnikkonzern schnitt im ersten Geschäftsquartal besser ab als vom Markt erwartet. Vor allem unterjährige Projektverschiebungen und eine weiter positive Marktdynamik in wichtigen Geschäftsbereichen nannte das Unternehmen als Gründe für das Ergebnis.

Das sagen die Experten zur Siemens Energy-Aktie

Analysten und Börsianer erwähnten am Mittwoch allerdings auch, dass der Konzern beim Ausblick mit einer Bestätigung vorsichtig bleibe. Laut JPMorgan-Analyst Akash Gupta könnte dies ein Indiz dafür sein, dass für die überraschend gute Entwicklung die Saisonalität der Geschäfte verantwortlich ist. Ein Händler erwähnte jedoch, die positiven Zahlen reichten aus, um die Aktie nach oben zu treiben. Die Vorsicht, die der nicht angehobene Ausblick ausdrückt, sei "wahrscheinlich eher auf den Versuch zurückzuführen, in den kommenden Quartalen erneute Enttäuschungen zu vermeiden." Beim Stichwort Enttäuschung sollten Anleger hellhörig werden. Erst im letzten Jahr sorgte die verlustreiche Windkrafttochter Gamesa für einen Kursrutsch um 32 Prozent bei der Aktie. Gamesa hatte den Gesamtkonzern 2023 mit Qualitätsproblemen und deutlich höheren Kosten tief in die roten Zahlen geführt.

