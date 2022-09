Die laufende Berichtsaison zeigt wieder einmal: Absolute Qualitätsunternehmen liefern auch in Krisenzeiten ab und erfreuen Anleger mit Zuverlässigkeit. Giganten wie Apple oder Alphabet konnten sich im herausfordernden Marktumfeld behaupten und meistern Krisen besser als andere. Solche Unternehmen liefern über Jahre starke Ergebnisse, der Aktienkurs folgt.

Einmal kaufen, liegen lassen und nie mehr verkaufen - laut Börsenguru André Kostolany eine ideale Strategie, um mit Aktien zu Reichtum zu gelangen. Doch unter unzähligen Werten an der Börse gelingt diese Strategie nur mit wenigen Titeln, die sich langfristig als Kurstreiber der Weltbörsen erwiesen haben. 30 davon hat die Redaktion von BÖRSE ONLINE im BO-Index "Aktien für die Ewigkeit" zusammengefasst.

Der Investmentansatz ist dabei branchenübergreifend und global. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die wegen ihrer herausragenden Geschäftsmodelle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in mehr als 100 Jahren noch erfolgreich am Markt agieren werden. Schwerpunkt sind Hersteller von Produkten, die immer wieder gekauft werden müssen, etwa Procter & Gamble (Waschmittel, Rasierklingen und Windeln), McCormick (Gewürze), L’Oréal (Shampoo und Haarspray) oder Nestlé (Nahrungsmittel).

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Lieferanten von Grund- und Rohstoffen, angefangen bei Equinor (Energie) über General Mills (Getreide) bis Anglo American (Platin und Diamanten). Aber auch Gesundheit (Danaher, Johnson & Johnson), Luxus (LVMH, Mercedes- Benz) und Technologie (Alphabet, Apple, Microsoft) sind in dem Index repräsentiert. Neben krisenfestem Geschäftsmodell und einer dominanten Marktstellung waren eine positive Fünf- und Zehnjahresperformance Voraussetzung für die Indexaufnahme. In Rückrechnung brachte der Index auf Sicht von zehn Jahren ein Plus von mehr als 400 Prozent. Alle 30 Aktien sind anfänglich gleich gewichtet und werden halbjährlich rebalanciert.