Nokia kann mit Gewinnsprung überraschen. Darüber hinaus gibt es eine wichtige neue Partnerschaft

Viele Unternehmen und Aktionäre sorgen sich derzeit um eine möglicherweise bevorstehende Rezession. Große Tech-Konzerne wie Microsoft, Alphabet und Co. haben bereits angekündigt Tausende von Mitarbeitern zu entlassen, da sie mit konjunkturell- und inflationsbedingten sinkenden Einnahmen rechnen. Doch es sind nicht alle Unternehmen von einer sinkenden Nachfrage betroffen. So konnte etwa der Telekommunikationskonzern Nokia mit Einnahmen überraschen, die über den Erwartungen liegen. Das Unternehmen aus Finnland kann seinen operativen Gewinn für das vierte Quartal 2022 um rund 30 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar steigern. Die durchschnittlichen Analysteneinschätzungen hatten nur bei circa einer Milliarde Dollar gelegen.

Nokia: Lieferengpässe in der Halbleiterbranche treten in den Hintergrund

CEO Pekka Lundmark erwartet für 2023 sogar ein weiteres Wachstumsjahr. Nokia kann insbesondere vom Ausbau des 5G-Netzes in Indien profitieren. In einem Interview betonte Lundmark, dass die Engpässe bei Halbleitern inzwischen kein großes Thema mehr seien. Dennoch seien die Lieferzeiten nach wie vor ungewöhnlich lang, so Lundmark. Positiv fällt eine Partnerschaft mit dem südkoreanischen Elektronikkonzern Samsung auf, die Nokia vor kurzem verkündete. Diese ermöglicht es Samsung, Technologien von Nokia in seinen Geräten einzusetzen. Im Gegenzug erhält Nokia Lizenzgebühren. Die Ebit-Marge für 2023 soll zwischen 11,5 und 14 Prozent liegen, nachdem sie im vergangenen Jahr bei 12,5 Prozent lag. Aktien von Nokia konnten in Folge der positiven Nachrichten am Donnerstag an der Börse in Helsinki um über sieben Prozent zulegen.



