Diese Aktien sind laut einer aktuellen Analystenstudie ideal für einen sofortigen Kauf. Denn hier ist die Bewertung nicht nur günstig und das Wachstum hoch, sondern die Papiere scheinen auch bereit dafür zu sein, eine Outperformance gegenüber dem breiten Markt zu liefern.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat das Analystenhaus BMO Capital Markets den Fokus von Anlegern auf kleine, günstige Wachstumsaktien gerichtet, die jetzt den Markt outperformen sollen.

Diese Aktien sind günstig, wachstumsstark und bereit für eine Outperformance

Denn laut Ansicht des Chefstrategen Brian G. Belski, dürfte die Outperformance der großen Tech-Aktien nicht mehr lange anhalten. Er schrieb: „Der Run hat die Bewertungsniveaus ins Extreme getrieben und sie anfälliger für einen Abschwung in den kommenden Monaten gemacht, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Erwartungshaltung in diesem Jahr viel höher liegt als in den vergangenen beiden Jahren.“

Auch eine von ihm veröffentlichte Statistik gibt dem Experten recht. Denn tatsächlich tendieren Large Caps historisch zu einer Underperformance, während kleine Wachstumstitel outperformen.

Langfristige jährliche Performance Wachstumsaktien nach Größe

Dementsprechend kann es sich laut dem Experten jetzt lohnen, einen Blick auf einige ganz bestimmte Aktien zu werfen.

Top-Aktien zum Sofort-Kaufen

Dazu hat BMO Capital in ihrer Studie ein Screening nach kleinen Wachstumsaktien mit einer günstigen Bewertung durchgeführt, deren Gewinnsteigerungserwartungen zuletzt noch gewachsen sind. Folgende Titel empfehlen die Experten jetzt zum Kauf:

AvalonBay Communities, Inc. (ISIN: US0534841012)

AutoZone, Inc. (ISIN: US0533321024)

Brown & Brown, Inc. (ISIN: US1152361010)

Cincinnati Financial Corp. (ISIN: US1720621010)

Corpay, Inc. (ISIN: US2199481068)

CSX Corporation (ISIN: US1264081035)

Dayforce, Inc. (ISIN: US23292D1054)

Domino's Pizza, Inc. (ISIN: US25754A2015)

Ecolab Inc. (ISIN: US2788651006)

Essex Property Trust, Inc. (ISIN: US2971781057)

First Solar, Inc. (ISIN: US3364331070)

Hess Corp. (ISIN: US42809H1077)

Host Hotels & Resorts, Inc. (ISIN: US44107P1049)

PPL Corporation (ISIN: US69351T1060)

Public Storage (ISIN: US74460D1090)

PTC Inc. (ISIN: US69370C1009)

Republic Services, Inc. (ISIN: US7607591002)

UDR, Inc. (ISIN: US9026531049)

Veralto Corporation (ISIN: US92338C1036)

Vistra Corp. (ISIN: US92840M1027)

Workday, Inc. (ISIN: US98138H1014)

