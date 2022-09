Minus 64 Prozent seit Jahresanfang

Während in den letzten Tagen eine neue Memeaktie in Form des Einzelhändlers BB&Beyond "to the moon" ging, hat sich AMC in den letzten Monaten sehr weit von seinen Höchstständen verabschiedet. Grund dafür sind zum einen die Meldungen des Konkurrenzanbieters Cineworld, welche kaum Chancen gegen das Streaming Geschäft sehen und mehr und mehr in die roten Zahlen schlittern. Auf der anderen Seite sind viele der Reddit-Trader seit Beginn des Bärenmarktes stark unter Wasser und ihre zumeist gehebelten Trades haben sicher schon den ein oder anderen Margin Call erhalten.

Dass eine Memeaktie allerdings tatsächlich auf fundamentale Berichterstattung zu reagieren scheint, überrascht viele und könnte ein guter Indikator dafür sein, dass das Papier auch irgendwann einmal wieder für "normale" Investoren zugänglich sein sollte. Trotzdem ist die Kinokette bei der aktuellen Bewertung noch weiter von der Normalität entfernt. Zum Vergleich vor dem Angriff der Meme-Trader auf die Shortseller notierte das Papier bei etwa zwei Euro.

Genialer Schachzug des Managements

Doch was besonders positiv in dieser Situation auffällt, ist das Management der Kinokette. CEO und Chairman Adam Aron hat eindrucksvoll bewiesen, wie aus einer solchen Situation gewinnbringend Kapital geschlagen werden kann. So kommunizierte er auf Twitter Anreize für die Reddit Trader wie freies Popcorn und gab an der Spitze der Ereignisse, nahe den Höchstständen der Aktie, eine Kapitalerhöhung bekannt.

Dabei blieb es jedoch nicht und mit letztendlich insgesamt drei Kapitalerhöhungen sammelte das Management mehr als 1,24 Milliarden US-Dollar ein, was vermutlich bisher ohnegleichen in der Geschichte der Finanzwelt ist. Mit dem Geld betreibt die Kinokette inzwischen nicht mehr nur Schuldenabbau, sondern beginnt sich auch als Investmentholding am Markt einen Namen zu machen, da auch dem Board offenbar klar sein dürfte, dass das Kinogeschäft nicht mehr ewig so aufrechterhalten werden kann.

Wird AMC wieder investierbar?

Noch ist wie bereits erwähnt die Bewertung des Unternehmens weitab von gut und böse, doch befindet sich die AMC Aktie in einem langfristigen Abwärtstrend. Außerdem wurde für 2022 die Ausgabe weiterer 25 Millionen Aktien angekündigt. Sollte man hier irgendwann wieder in den Bereich der drei Euro stoßen, dann sind sicher nicht nur die Mehrheit der Reddit-Aktionäre ausgespült worden, sondern ist dank des frischen Kapitals auch eine angemessene Bewertung erreicht.

Ob die Meme-Trader es jedoch so weit kommen lassen, steht allerdings in den Sternen. Anleger sollten in jedem Fall die Finger von der Aktie lassen, solange keine Bewertung möglich ist und auch immer noch diese wilden Kursbewegungen gegeben sind. AMC ist ein Papier, welches man sich allerdings längerfristig auf die Watchlist legen kann, um zu beobachten, wie es mit der Aktie weitergeht.