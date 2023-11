Gerade läuft es rund an den Börsen – können sich Anleger also auf eine Jahresendrallye freuen oder sollten sie lieber Vorsicht walten lassen? Ein historischer Indikator schlägt jetzt an und zeigt: Darum gibt es allen Grund zur Freude…

Anleger haben gerade allen Grund zur Freude: Denn an den Aktienmärkten läuft es gerade richtig rund. Der DAX beispielsweise nähert sich immer mehr der 16.000-Punkte-Marke und liegt auf Sicht von einem Monat fast acht Prozent im Plus. Beim Nasdaq 100 sind es sogar fast zehn Prozent und besonders auffallend ist wohl der amerikanische Index S&P 500.

Denn wie „Barron's“ berichtete, hat dieser Index gerade die drei besten Wochen seit 2020 hinter sich. Er ist seit drei Wochen in Folge bis zum Handelsschluss am Freitag gestiegen und liegt seitdem insgesamt über neun Prozent im Plus. Das letzte Mal gab es solche Zugewinne innerhalb von drei Wochen im April und im Juni 2020, nachdem der Markt die ersten Eindrücke der Corona-Pandemie verdaut hatte. Doch kann es nun auch weiterhin so positiv bergauf gehen?

Historischer Indikator zeigt: Das passiert mit den Märkten als nächstes

Viele Anleger trauen dem Ganzen noch nicht recht: Denn noch immer beherrschen zahlreiche Krisen wie die hohen Zinsen und die Inflation die Märkte. Der Fear & Greed Index von CNN Business beispielsweise steht aktuell bei „Gier“. Das zeigt, dass die Anleger derzeit schon äußerst viele positive Nachrichten eingepreist haben und häufig wird dieser Indikator dann als Kontraindikator verwendet, dass es bald eher wieder runter an den Aktienmärkten gehen könnte.

„Barrons“ verweist jedoch auf die Entwicklung der Vergangenheit und die zeigt: Laut Dow Jones Market Data konnte der S&P 500 nach einem solchen dreiwöchigen Ereignis seine gute Performance aufrechterhalten. Genau genommen: Seit 1962 passierte es 39 Mal, dass der Index innerhalb von drei Wochen mindestens neun Prozent zulegte und danach lag er in einem Zeitraum von acht Wochen immer noch im Plus. Bedeutet: Diesem Indikator zufolge können sich Anleger auf eine Jahresendrallye freuen. Selbstverständlich ist kein Indikator zu hundert Prozent sicher und es gibt auch einige Analysten, die eher zur Vorsicht mahnen. Grund für Optimismus hin zum Jahresende ist es jedoch allemal.

