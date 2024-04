Mit einem diversifizierten Geschäftsmodell und vielen Neuerungen ist diese Aktie für die Ewigkeit für Anleger jetzt mehr denn je einen Blick wert. Das sieht auch ein Analyst so.

Nach den neuen Inflationsdaten, die heißer als erwartet ausfielen, mussten viele Aktien in dieser Woche ordentlich einstecken. Auch Disney ist da keine Ausnahme. Für langfristige Anleger ist die Aktie für die Ewigkeit aber noch immer oder gerade jetzt einen Blick wert. Dafür sprechen einige gute Nachrichten und die neue Einschätzung eines Analysten.

Zweistelliges Wachstum bei Disney möglich

Laut Analyst Joseph Bonner von Argus Research könnte die Disney-Aktie in nächster Zeit mit einem Kursziel von 140 US-Dollar noch um die 20 Prozent nach oben schießen. Die Prognose von Bonner ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Dank seiner starken Marken und zahlreichen Erlösströme schraubt Disney nach einem schwierigen 2023 wieder an der Trendwende.

Vor allem der momentan nicht nicht profitable Streaming-Service soll dieses Jahr die Gewinnwende schaffen und das Geschäft mit Freizeitparks dreht nach der Corona-Pandemie wieder auf. Zuletzt gab es aber auch zwei ganz aktuelle News, die der Aktie stabilisieren.

Disney-Boss wieder fester im Sattel

Denn in der Chef-Etage könnte nach turbulenten Monaten jetzt erstmal Ruhe einkehren. Die Disney-Aktionäre lehnten bei der Hauptversammlung in der letzten Woche den Versuch von Investor und Milliardär Nelson Petz ab, durch einen Sitz im Verwaltungsrat mehr Einfluss auf das Unternehmen zu bekommen. Dadurch wurde die Position von Disney-Boss Bob Iger gestärkt.

Zudem schraubt der Mäusekonzern weiter an Maßnahmen, um Passwort-Trittbrettfahrer aus dem Service Disney+ zu werfen. Was zunächst hart klingt, hat für Disney natürlich wirtschaftliche Vorteile und könnte nach dem Modell Netflix die Erlöse nach oben treiben und mehr Nutzer für den Service bedeuten. Ab September soll das Teilen von Passwörtern über einen Haushalt hinaus unterbunden werden.

Günstiger Zeitpunkt für einen Disney-Einstieg?

Bei Buy-and-Hold-Forever Aktien ist vor allem der langfristige Anlagehorizont entscheidend. Dennoch gab es bei Disney schon schlechtere Zeitpunkte zum Einsteigen und die guten Nachrichten dürften bereits Investierte beruhigen.

Wenn Sie übrigens nicht nur auf eine Aktie für die Ewigkeit setzen möchten, schauen Sie sich den Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE an. In dem Index stecken neben Disney noch 29 weitere Unternehmen, die wegen ihrer herausragenden Geschäftsmodelle auch in mehr als 100 Jahren noch erfolgreich am Markt sein können.

Lesen Sie auch: 3 spannende Aktien-Wetten an der Börse, die 2024 noch einiges Potenzial bieten dürften

Oder: Mit gutem Timing Geld scheffeln: Ist das der beste Monat im Jahr, um Aktien zu kaufen?