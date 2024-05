Dass die Märkte langfristig steigen, gilt als allgemeiner Konsens, doch laut einem Analysten könnte es an den Börsen eine Mega-Rallye mit 51 Prozent Kurspotenzial und mehr anstehen. Doch was veranlasst den Experten zu so einer optimistischen Aussage? Und sollten Anleger noch schnell einsteigen, bevor es massiv nach oben geht?

Trotz der neuerlichen Rekordhochs an den Märkten sind die Analysten von Yardeni Research weiterhin sehr optimistisch für den S&P500 und den Dow Jones. In einer neuerlichen Studie offenbarten die Experten gar Kursziele von 8.000 bzw. 60.000 Punkten. Doch stimmt die Experten nach dem Run auf neue Rekordhochs so positiv?

Analyst mit mega bullischer Prognose für den Markt

Insbesondere die amerikanischen Märkte sind seit der Jahresendrallye 2023 heiß gelaufen, haben hohe Bewertungsniveaus erreicht und viele Experten warten auf einen Abverkauf. Doch die Analysten von Yardeni Research sehen dies anders und haben in einer neuerlichen Studie deutliches Kurspotenzial für die Märkte in Aussicht gestellt.

Ursache dafür ist laut der Erläuterung das starke Gewinnwachstum der Unternehmen. So prognostiziert Yardeni bei einem Index-KGV von 20 (leicht fallendes Niveau zum aktuellen Stand) einen S&P500, der sich bis 2030 um 51 Prozent verteuert. Denn in einem Szenario der neuen “Goldenen 20er-Jahre” sollen die Gewinne je Anteil des S&P500 von aktuell 250 US-Dollar auf 400 US-Dollar anwachsen.

Sind bald 51% Kurssteigerung für den Markt möglich?

Doch so unrealistisch die Prognose auf den ersten Blick erscheinen mag – unrealistisch ist sie nicht. 51 Prozent Kurssteigerung in 5,5 Jahren entspricht einer annualisierten Rendite von 8,1 Prozent. In der Vergangenheit hat der S&P500 durchschnittlich zwischen 8 bis 10 Prozent auf lange Zeiträume erwirtschaftet, weshalb die Prognose sogar noch konservativ ist.

Dementsprechend positiv sind die Aussichten weiterhin für langfristige Anleger, insofern sich das Gewinnwachstum in der Vergangenheit in den kommenden Jahren fortsetzen kann.

