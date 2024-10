In einer kürzlich veröffentlichten Studie des Analystenhauses Oppenheimer rieten die Experten Anlegern zu diesen sechs unbekannten Aktien, die aktuell unter dem Radar fließen. Der Grund: Mit diesen Titeln sollen Investoren in der Lage sein, den Markt in den kommenden Monaten zu schlagen.

Aktuell hat kaum ein Anleger Small Caps auf dem Schirm und das zu Recht. Denn Nebenwerte, also kleine und mittlere Unternehmen, haben seit Jahren den Markt underperformt. Doch laut einer neuen Studie des Analystenhauses Oppenheimer könnte sich das ändern.

Mit diesen unbekannten Aktien können Anleger jetzt den Markt schlagen

So schrieben die Experten: „Eine steigende Flut hebt alle Boote, was bedeutet, dass sowohl der Aufwärtstrend von Russell als auch unsere positive Markteinschätzung einen Ausbruch der Small Caps auf ein neues Zyklushoch in den kommenden Monaten unterstützen.“

Dennoch sollten Anleger laut Oppenheimer-Analysten bei der Auswahl von Nebenwerten sehr selektiv vorgehen. Dazu stellte man sechs potenzielle Outperformer-Kandidaten vor, mit denen Investoren jetzt den Markt schlagen könnten:

Diese Aktien hat keiner auf dem Schirm: Patrick Industries Inc.

Erster Wert ist Patrick Industriesein Hersteller von Teilen für Freizeitfahrzeuge, Schiffe, Fertighäuser und Industrie. Aktuell ist man mit einem KGV von 19,5 und einer Dividendenrendite von 1,5 Prozent bewertet.

Diese Aktien hat keiner auf dem Schirm: Viking Therapeutics Inc.

Ebenfalls spannend ist laut Oppenheimer der Biotechnologiekonzern Viking Therapeutics, der durch sein aussichtsreiches Abnehmpräperat als neuer Konkurrent von Eli Lilly und Novo Nordisk im Fokus steht. Gewinne schreibt das Unternehmen allerdings noch nicht.

Diese Aktien hat keiner auf dem Schirm: Nuvalent Inc.

Gewinne fehlen bisher auch bei Nuvalent, doch die Aussichten des Unternehmens sind trotzdem großartig. So hat der BioTech-Wert mehrere Patente für Behandlungsmethoden zur Bekämpfung von Krebs.

Diese Aktien hat keiner auf dem Schirm: Impinj Inc.

Wer auf der Suche nach einem echten Wachstumsunternehmen ist, der kann einen Blick auf Impinj werfen, einen Betreiber einer Cloud-Connectivity-Plattform. Doch die starken Umsatzsteigerungen müssen Investoren mit einem KGV von 111 entsprechend hoch bezahlen.

Diese Aktien hat keiner auf dem Schirm: Sitime Corp.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Sitime, einem Hersteller von Halbleitern und Silizium-Zeitmesssystemlösungen für die gesamte Industrie. Hier liegt die Bewertung beim sportlichen 273-fachen Gewinn.

Diese Aktien hat keiner auf dem Schirm: Clearway Energy Inc.

Deutlich attraktiver erscheint für konservative Investoren dagegen Clearway Energy, ein Betreiber von Erdgasförderung und Parks für erneuerbare Energien. Aktuell wird das Unternehmen mit dem 31-fachen Gewinn bewertet und weist eine Dividendenrendite von 5,8 Prozent auf.

Lesen Sie auch:

Rheinmetall erreicht wichtiges Kursziel: Darum ziehen Rüstungsaktien jetzt an der Börse an

Oder:

Diese Schnäppchenaktien sollten sich Anleger noch im Oktober dringend sichern