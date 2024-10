Die Zinsen in Europa und den USA werden weiter sinken, das steht für die Märkte fest. Davon profitieren dürften vor allem diese günstigen Aktien mit viel Kurspotenzial, die laut den Analysten von BMO Capital jetzt einen Blick wert sein könnten.

In einem Umfeld sinkender Zinsen hat BMO Capital Stratege Brian G. Belski Anlegern besonders zu einer Gruppe von Aktien geraten, die jetzt günstig bewertet sind und dazu noch viel Potenzial bieten.

Diese günstigen Aktien mit viel Potenzial sollten Investoren jetzt kaufen

Die Rede ist dabei von Small und Mid Caps, die an den Märkten seit der Outperformance von Large Cap Werten kaum mehr eine Rolle spielen. Diese befinden sich aktuell auf einem stark überverkauften Niveau, so Belski, bieten günstige Bewertungen und Potenzial nach oben. Besonders die Zinssenkungen der Fed dürften den Papieren helfen, so der Stratege.

Zwar haben Small Caps bereits seit Längerem eine Underperformance geliefert, doch Belski bleibt optimistisch. Er schrieb: „Aus unserer Sicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich diese Trends umkehren, wenn man sich an der Geschichte orientiert.“ Weiter hieß es noch von ihm in seiner Studie: „Wir glauben, dass der Pessimismus seinen Höhepunkt erreicht hat, was eine Erholung noch wahrscheinlicher macht, und dass die jüngsten Trends erste Anzeichen einer Besserung erkennen lassen.“

Bei diesen Aktien bieten sich laut Analysten jetzt Chancen

Welche Aktien BMO Capital konkret jetzt attraktiv findet, kam in der Studie ebenfalls zur Sprache. Dabei wurden folgende Titel aus dem Small und Mid Cap Bereich mit einem “Outperform”-Rating genannt:

Bunge Global SA

Constellation Energy Corporation

Criteo SA

Dayforce, Inc.

Digital Realty Trust, Inc.

Entegris, Inc.

Expand Energy Corporation

Exelixis, Inc.

Restaurant Brands International, Inc.

Rubrik, Inc.

Ross Stores, Inc.

RPM International Inc.

Snap, Inc.

Trade Desk, Inc.

Take-Two Interactive Software, Inc.

US Foods Holding Corp.

Vistra Corp.





