Immer mehr Experten, darunter die Analysten von Morgan Stanley und Wolfe Research, warnen jetzt davor, dass Anleger mit den falschen Aktien im Depot in den kommenden zwei Wochen underperformen oder vielleicht sogar verlieren könnten. Doch was steckt dahinter? Und wovor müssen sich Anleger jetzt fürchten?

Zuletzt warnen immer mehr Experten davor, dass Investoren insbesondere mit einer Art von Aktien in den kommenden zwei Wochen an der Börse Verluste machen könnten, nämlich solchen, die 2024 bisher eine schlechte Performance gezeigt haben.

Wer jetzt die falschen Aktien hat, der wird in den nächsten 2 Wochen verlieren

Dahinter steckt, dass 24 Prozent aller US-Fonds & Co. zum 31. Oktober ihr Geschäftsjahr abschließen. Infolgedessen kommt es häufig zu steuerbedingten Verkäufen von schlecht gelaufenen Titeln, um die Verluste mit den Gewinnen anderer Positionen zu verrechnen.

Für Aktien, die 2024 unter Druck geraten sind, bedeutet das, dass in den kommenden zwei Wochen erneut Verkaufsdruck zu erwarten ist. Anleger, die also jetzt die falschen Aktien im Depot haben, könnten in den nächsten zwei Wochen (bis zum 31. Oktober) mit diesen verlieren.

Mit diesen Aktien drohen Anleger zu verlieren

Welche 50 Aktien das unter anderem betreffen könnte hat die Investmentbank Morgan Stanley bereits in einer Studie veröffentlicht. Das sind die aus Sicht der Analysten am meisten gefährdeten Papiere:

1. Aptiv Plc. (Branche: Automobilzulieferer)

2. Standard Motor Products Inc. (Branche: Automobilzulieferer)

3. XPEL Inc. (Branche: Automobilzubehör)

4. Academy Sports and Outdoors (Branche: Einzelhandel/Sportartikel)

5. Haverty Furniture Companies Inc. (Branche: Möbelhandel)

6. LKQ Corporation (Branche: Automobilteile)

7. Movado Group Inc. (Branche: Uhren/Schmuck)

8. Las Vegas Sands Corporation (Branche: Glücksspiel/Hotelgewerbe)

9. Mister Car Wash Inc. (Branche: Dienstleistungen/Autowäsche)

10. Simple Good Foods Company (Branche: Lebensmittel)

11. e.l.f. Beauty Group Inc. (Branche: Kosmetik)

12. Halliburton Company (Branche: Öl- und Gasdienstleistungen)

13. Patterson-UTI Energy Inc. (Branche: Öl- und Gasdienstleistungen)

14. SLB (Branche: Öl- und Gasdienstleistungen)

15. Talos Energy Inc. (Branche: Energie/Öl- und Gasförderung)

16. Valaris Ltd. (Branche: Offshore-Bohrungen/Öl- und Gas)

17. Global Payments Inc (Branche: Finanzdienstleistungen/Zahlungsabwicklung)

18. Enovis Corporation (Branche: Medizintechnik)

19. Humana Inc. (Branche: Gesundheitswesen/Krankenversicherung)

20. Neogen Corporation (Branche: Biotechnologie)

21. Penumbra Inc. (Branche: Medizintechnik)

22. US Physical Therapy Inc. (Branche: Gesundheitswesen/Physiotherapie)

23. Biogen Inc. (Branche: Biotechnologie/Pharma)

24. Dynavax Technologies Corporation (Branche: Biotechnologie)

25. Perrigo Company PLC (Branche: Pharmazeutika)

26. Repligen Corporation (Branche: Biotechnologie)

27. West Pharmaceutical Services Inc. (Branche: Medizintechnik/Pharma)

28. Xencor Inc. (Branche: Biotechnologie)

29. Alamo Group (Branche: Maschinenbau)

30. Boeing Company (Branche: Luft- und Raumfahrt)

31. Chart Industries Inc. (Branche: Maschinenbau/Industriegase)

32. Gibraltar Industries Inc. (Branche: Bauprodukte/Industrie)

33. Quanex Building Products Corporation (Branche: Bauprodukte)

34. NV5 Global Inc. (Branche: Ingenieurdienstleistungen)

35. GXO Logistics (Branche: Logistik/Transport)

36. Marten Transport Ltd. (Branche: Transport/Logistik)

37. Advanced Micro Devices (Branche: Halbleiter/Technologie)

38. Ichor Holdings Ltd. (Branche: Halbleiterproduktion)

39. Photronics Inc. (Branche: Halbleiter/Photomasken)

40. SMART Global Holdings Inc. (Branche: Elektronik/Technologie)

41. Dynatrace Inc. (Branche: Software/Technologie)

42. Calix Inc. (Branche: Kommunikationstechnologie)

43. Jabil Inc. (Branche: Elektronik/Vertragsfertigung)

44. Arch Resources Inc. Class A (Branche: Kohlebergbau)

45. Koppers Holdings Inc. (Branche: Chemie/Materialien)

46. MP Materials Corporation Class A (Branche: Rohstoffe/Seltenen Erden)

47. Quaker Houghton (Branche: Chemie/Industrielösungen)

48. Stepan Company (Branche: Chemie/Spezialitäten)

49. Host Hotels & Resorts Inc. (Branche: Immobilien/Hotel)

