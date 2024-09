Im Umfeld des Oktoberfests finden zwei große Investorenkonferenzen statt. Mehr als 200 Unternehmen präsentieren sich internationalen Investoren. Die finden gerade bei den kleineren, deutschen Firmen attraktive Bewertungen und spannende Börsenstorys. 4 Werte die Anleger ins Herz schließen können.

Bald heißt es: O’zapft is! Am 21. September beginnt das größte Volksfest der Welt. Das Oktoberfest vereint mehrere Superlative. Seit einigen Jahren kommt ein weiterer hinzu: das größte Investorentreffen in Deutschland. Baader Bank einerseits und Berenberg Bank zusammen mit Goldman Sachs andererseits haben Investoren aus aller Welt eingeladen.

Mehr als 200 Unternehmen informieren in Vorträgen, aber auch in diskreten Eins-zu-eins-Meetings über Geschäftsentwicklung und Aussichten. Da bleibt es nicht aus, dass die Veranstaltung auch Kurse bewegen wird. Die Redaktion von BÖRSE ONLINE hat sich umgehört, welche Firmen zu Überraschungskandidaten werden könnten.

Comeback der Ex-Corona-Gewinner

Wenig Vorschusslorbeeren erntet im Moment die Aktie von Stratec. Das Unternehmen entwickelt Diagnosegeräte und entsprechende Testkits vor allem für große Medizintechnikanbieter. Stratec galt wegen solider Wachstumsraten und hoher Margen einst als ein Liebling der Investoren. Das Unternehmen glänzte vor allem während der Pandemie bei Umsatz und Ertrag, der Kurs stieg auf über 140 Euro an. Doch davon ist nichts geblieben. Die Windfall-Profits sind verschwunden, der Kurs bei einem Drittel der Spitzenniveaus.

Doch das Unternehmen hat die Kosten mittlerweile gesenkt. Die Wirkung zeigt sich in den Halbjahreszahlen. Der Ertrag verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr trotz schwächerer Erlöse. Und im 2. Quartal zogen auch die Umsätze wieder an. Das heißt: Der Gewinn wird 2024 über dem Vorjahr liegen.

Gute Geschäfte in der Pandemie machte auch Dermapharm. Das Unternehmen hatte unter anderem Covid-Impfstoffe hergestellt. Diese Sondererträge sind weg. Das restliche Geschäft konnte das nicht ausgleichen, die Gewinne fielen deutlich. Dermapharm hat die Erträge aber gut investiert, sich regional verstärkt, das Produktportfolio vergrößert. Das Unternehmen ist wieder auf Wachstumskurs. Die Bewertung ist hingegen deutlich niedriger als bei vergleichbaren Firmen. Welche Kursziele die Redaktion von BÖRSE ONLINE sieht und welche 2 weiteren Unternehmen in den Fokus internationaler Investoren geraten könnten, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

