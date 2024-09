Das Börsenspiel Trader 2024 ist in vollem Gange. Diese Preise gibt es zu gewinnen – und diese Gewinner können sich bereits jetzt freuen

Mit „Steve99“ hat sich ein bekanntes Gesicht den ersten Wochensieg im Börsenspiel und somit 2222 Euro (gesponsert von der Börse Stuttgart) gesichert. Dem 40-jährigen Teilnehmer Steve B. aus Paderborn war bereits im Vorjahr der letzte Wochensieg gelungen. Nun hatte er zur Abwechslung gleich in der ersten Woche die Nase vorn. Er steigerte seinen Depotstand von 100 000 auf gut 280 000 Euro.

„Steve99“ agiert ausschließlich im Bereich der Turbozertifikate und bevorzugt dabei die Basiswerte DAX, Dow Jones, Gold, Nasdaq 100 und WTI-Öl. Die Haltedauer seiner Trades ist mit in der Regel zwischen 30 Sekunden und fünf Minuten im Vergleich zu den meisten anderen Teilnehmern ausgesprochen kurz. Unter den Spielern in der Top-Ten-Rangliste hat der am Vortag noch Zweitplatzierte auch mit insgesamt 43 Käufen und 40 Verkäufen die meisten Transaktionen getätigt.

Auf dem zweiten Platz rangiert „Pet58“ mit knapp 269 000 Euro Depotwert. Er gehört mit 27 Käufen und zehn Verkäufen ebenfalls eher zu den aktiven Teilnehmern und schaffte es sogar mit beiden Depots in die Top Ten. Zuletzt handelte er DAX-Turbos, Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate sowie ETCs und Turbos auf Silber. Daneben landen jedoch gelegentlich auch Aktien in seinem Depot. „Olaf 3.0“ arbeitete sich auf 265 000 Euro und damit vom 16. auf den dritten Platz im Performance-Tableau hoch. Der am Freitagmorgen noch führende Teilnehmer „CosmicKey“ rutschte hingegen auf den sechsten Platz ab, obwohl er sein Depot auf rund 263 000 Euro weiter nach vorne bringen konnte.

Der erste Gewinner eines iPhone steht ebenfalls fest. Rubén K. alias „Casinoboerse“ hatte bei der Verlosung Glück. Mit seinem Depot liegt er derzeit jedoch noch leicht im Minus. Er setzt schwerpunktmäßig auf Glücksspielwerte. Die Aktien von Bet-at-home und Evolution stellen rund 40 Prozent seines Depotwerts dar.

