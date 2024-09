Auch am letzten Tag der zweiten Spielwoche hatten die Bullen die Nase vorn. Der S&P 500 konnte den fünften Tag in Folge zulegen und befindet sich bereits wieder in unmittelbarer Rufweite zu seinem im Juli markierten Rekordhoch. Das hat die Rangliste erheblich durcheinandergewirbelt. Die anfangs noch oben platzierten Teilnehmer, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, wurden nach unten durchgereicht.

Den zweiten Wochensieg im „Trader 2024“ und damit 2222 Euro (gesponsert von der Börse Stuttgart) sicherte sich „Krazmov“ mit einem Plus von rund 266 Prozent im Vergleich zum Stand vom vorausgegangenen Freitag. „Sievie“ (235 Prozent) und „SebSebmann“ (217) folgten auf den Rängen 2 und 3. „Krazmov“ hielt an seinem Broadcom-Optionsschein (WKN: SU6C2E) fest, der ihm bis dato eine satte Rendite von rund 950 Prozent eingebracht hat. Die Broadcom-Aktie erwies sich als idealer Basiswert für eine Long-Spekulation. Mit einem Wochenplus von 22,4 Prozent war das Papier im Wochenvergleich der stärkste Wert im S&P 500. Doch auch mit seinen anderen Kaufentscheidungen lag der Wochensieger richtig. Alle weiteren Depotpositionen — darunter Aktien von AMD und Nvidia — notieren mindestens zehn Prozent im Plus.

„Krazmov“ schaffte mit seinem Depotstand von 366000 Euro auch in der Gesamtrangliste den Sprung auf den Spitzenplatz und verwies „champion20“ mit 349000 Euro auf den zweiten Rang. „Sievi“, der Zweitplatzierte in der Wochenrangliste findet sich im Gesamtklassement mit 308000 Euro auf Platz 3 wieder.

Das zweite iPhone 15 gewann Wolfgang S. aus Bernstadt alias „Kiesbaron“. Er ist schon seit Spielstart dabei und liegt derzeit mit seinem Depot knapp ein Prozent im Plus. Aber darauf kommt es nicht an, denn die Smartphones von Apple werden unter allen Teilnehmern verlost.

