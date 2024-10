Fundamental spricht aktuell wenig für eine Kursexplosion bei diesem Spezialisten. Doch hat die Vergangenheit gezeigt, dass die Sonne schnell wieder scheinen kann



Geschichte könnte sich wiederholen: In den vergangenen 16 Jahren hat sich der Aktienkurs mindestens siebenmal verdoppelt, nachdem er stark gefallen ist. Die meisten schlechten Nachrichten sollten im Kurs abgebildet sein. Aktuell ist der Kurs erneut auf einem Tiefpunkt, gerade mal ein Drittel des Umsatzes ist das Unternehmen an der Börse noch wert, während der Konkurrenzdruck steigt und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen herausfordernd sind. Bei dem Spezialisten liegen viele Produkte auf Halde, die Krise in der Bauindustrie und das schwierige wirtschaftliche Umfeld sorgen für Probleme.

Gründe für diesen Kursrückgang gibt es somit genügend, entscheident ist: Analysten rechnen damit, dass die meisten negativen Entwicklungen bereits eingepreist sind und eine Trendwende bevorsteht. Zudem stand das Unternehmen des Öfteren mit dem Rücken zur Wand und hat sich daraus, nicht nur einmal, schnell wieder erholt. Sinkende Zinsen und eine mögliche Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds könnten dem Aktienkurs wieder auf die Sprünge helfen und dafür sorgen, dass das Unternehmen zügig aus der Krise kommt. Zumindest war dies in der Vergangenheit häufig der Fall.

Lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE im HotDeal der Woche, welche Aktie einen kräftigen Kursanstieg zu erwarten hat und steigen auch Sie rechtzeitig ein.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Lukrativer Index-Aspirant

Die Übernahme der mit Elektromobilität sehr erfolgreichen Vitesco hievt dieses Unternehmen in neue Dimensionen. Der Gewinn wächst, der Freefloat steigt, und die Aktie birgt erhebliche Kurschancen (S.26)



Die China Chance

Die chinesische Regierung öffnet die Geldschleusen: Die Zinsen fallen, Banken bekommen Milliarden-Geldspritzen, und die Börse explodiert förmlich. Fünf deutsche Aktien, die profitieren (S.28)



Attraktiver Markt, starke Rivalen

Finanzinvestor BC Group brachte diesen Wissenschaftsverlag an die Börse. Der Parkettneuling muss sich gegen Börsenlieblinge behaupten (S.32)



Mehr Umsatz, höhere Marge

Dieser Nutzfahrzeughersteller präsentiert neue Ziele. In dem Markenkonglomerat gibt es weiter Potenzial. Auch der langfristige Branchentrend spricht für die Aktie (S.34)



Die neue "alte" Welt

Die Weltbevölkerung wird noch viele Jahre lang zunehmen, während Menschen gleichzeitig immer älter werden. Das birgt Herausforderungen – bietet aber zugleich außergewöhnliche Chancen, um in profitträchtige Branchen zu investieren (S.42)



Sichern Sie sich 3 Ausgaben BÖRSE ONLINE zum Vorteilspreis

Lesen Sie die aktuelle Ausgabe von BÖRSE ONLINE jetzt gleich im Aktions-Abo zum Vorteilspreis und profitieren Sie von über 35 Jahren Börsenerfahrung: Sie erhalten 3 digitale Ausgaben für 9,90 Euro statt 17,40 Euro.

Jetzt Digital-Abo zum Vorteilspreis sichern