Aktien aus der Halbleiterbranche haben nach einem Kursrücksetzer wieder etwas angezogen. Anleger sollten sich jetzt positionieren, um von dem Trend zu profitieren.

Vor allem zur Pandemiezeit boomte der Markt für elektronische Geräte und somit auch für die Chip-Produzenten. Mittlerweile drückt die hohe Inflation die Laune der Konsumenten. Viele haben sich ohnehin in den vergangenen Monaten mit neuester Technik eingedeckt. Deswegen sanken zuletzt auch die Preise für Speicherchips — und mit ihnen die Aktienkurse der Chip-Giganten.

Experten gehen allerdings davon aus, dass sich der Wert der Branche in diesem Jahrzehnt verdoppeln wird. So hat auch Investorenlegende Warren Buffett kürzlich einen dicken Batzen Geld – mehr als 4,1 Milliarden Dollar – in die Hand genommen und in den taiwanesischen Chipauftragsfertiger TSMC investiert.

Wie die Redaktion von BÖRSE ONLINE die Branche einschätzt und welche internationalen und deutschen Favoriten die Redaktion herausgefiltert hat, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.

Starten Sie jetzt mit der aktuellen Ausgabe und sichern Sie sich noch unseren Jubiläumspreis. Das Angebot wurde noch einmal bis zum 31.01. verlängert. Zögern Sie nicht und sparen Sie 35 Prozent für 10 Ausgaben BÖRSE ONLINE.



Setzen Sie auf das Original und handeln Sie in jeder Börsenphase richtig



Mit einem umfassenden Datenbank-Teil – mit rund 600 deutschen Aktien und zahlreichen Auslandstiteln – liefert BÖRSE ONLINE detaillierte Kennzahlen für Ihre Investmententscheidung. BÖRSE ONLINE richtet sich mit seinem Angebot an Profis und alle, die es werden wollen.



Jetzt 35 % sparen