Wie wird das kommende Jahr an den Börsen, und mit welchen Renditen können Anleger rechnen? Kann es Überraschungen geben? Was Sie jetzt rund um 2025 wissen sollten



2024 war ein exzellentes Jahr an den Börsen (zumindest bisher). In fast allen Aktienmärkten konnten Anleger zweistellige Renditen einfahren – mit dem S&P 500 sogar über 25 Prozent. Doch für viele Anleger stellt sich nun die Frage, wie es im kommenden Jahr weitergehen kann und welche Überraschungen potenziell 2025 warten können. Darüber, welche Renditen zu erwarten sind und welche makroökonomischen Überraschungen es geben könnte, geben Statistiken und Analysteneinschätzungen Auskunft.

Ein wesentlicher Faktor, der 2025 im Fokus der Anleger verweilen dürfte, sind zum Beispiel die Zinssenkungen. Doch laut einer Studie der Société Générale haben solche Maßnahmen historisch für einen Einbruch beim Gewinnwachstum der Unternehmen gesorgt. Dies wird für 2025 bisher nicht erwartet. Dementsprechend könnte es laut den Analysten des französischen Geldhauses noch eine Überraschung im kommenden Jahr geben, wenn sich die Steigerung der Erträge nicht wie erwartet fortsetzen kann. In diesem Kontext dürfte dann ebenfalls das Thema einer potenziellen Rezession eine erneut viel diskutierte Rolle spielen. Welche Rolle ein möglicher Handelskrieg spielen könnte und was die Statistik zu den zu erwartenden Renditen im kommenden Jahr sagt, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag.

